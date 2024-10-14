Зеленський у Раді представить план перемоги України: президент зробив заяву

Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді, повідомив Сергій Лещенко.

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Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді / колаж Главред, фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вже цього тижня публічно представить план перемоги.

Таку інформацію глава держави озвучив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення.

Зі свого боку радник Офісу президента Сергій Лещенко уточнив, що в середу, 16 жовтня, президент виступить у Верховній Раді.

"У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є тільки одна причина для цього заходу - це публічне представлення плану перемоги", - написав Лещенко в Telegram.

Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив, що президент виступить у Верховній Раді в середу і надасть План перемоги.

"Зеленський виступить у Раді в середу і представить План перемоги", - написав він у Telegram.

Дивіться відео - деталі плану перемоги Зеленського:

Раніше у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги. Партнери мають разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у Зеленського заговорили про закінчення війни і розкрили мету плану перемоги України. Глава ОП прокоментував візити президента Володимира Зеленського до європейських столиць.

Як повідомлялося раніше, Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ про готовність України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

/ Инфографика Главреда

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