Вранці в Харкові лунали вибухи: окупанти обстріляли три райони

Під російськими обстрілами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. За попередніми даними, постраждала одна людина.
Вранці 19 серпня російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. У місті та області була оголошена повітряна тривога, прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа, відомо щонайменше про одного потерпілого.
Під російськими обстрілами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова, повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.
"В одному випадку маємо влучання в житлову будову, за попередніми даними, одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав мер міста.
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Обстріли Харкова російськими окупантами
Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Окупанти вдарили по гуртожитку.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, загинула 13-річна дитина.
Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Російські окупанти вранці вдарили ракетою в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула.
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