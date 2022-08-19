Вранці в Харкові лунали вибухи: окупанти обстріляли три райони

Харків знову опинився під обстрілом окупантів / Фото УНІАН

Вранці 19 серпня російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. У місті та області була оголошена повітряна тривога, прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа, відомо щонайменше про одного потерпілого.

Під російськими обстрілами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова, повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.

"В одному випадку маємо влучання в житлову будову, за попередніми даними, одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав мер міста.

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Обстріли Харкова російськими окупантами

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Окупанти вдарили по гуртожитку.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, загинула 13-річна дитина.

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Російські окупанти вранці вдарили ракетою в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула.

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