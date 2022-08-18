Дитину відкинуло на подвір'я: окупанти зробили круглою сиротою 12-річну дівчинку з Харківщини

Окупанти зробили сиротою 12-річну дівчинку з Харківщини / Суспільне

Російські окупанти забрали життя у батьків 12-річної дівчинки, вона залишилась круглою сиротою. Це сталося у Краснограді на Харківщині під час ранкового обстрілу. Про це повідомляє Суспільне Харків.

Внаслідок ворожого удару було пошкоджено 12 будівель. Дівчинка разом з батьками перебувала в одному з них. Її мама та тато не змогли вижити.

За даними ДСНС, окупанти обстріляли Красноград близько 4 ранку 18 серпня.

"У місті Красноград було зруйновано 3 житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними в результаті обстрілів загинули 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалось врятувати. Пожежі не було", — йдеться у повідомленні.

Голова Красноградської міськради Світлана Кривенко зазначила, що 12-річну дівчинку під час вибуху відкинуло на подвір'я, її госпіталізували у лікарню в Харкові.

"Це вже шостий обстріл громади від початку вторгнення. Вирва від ракети — близько 10 метрів у діаметрі і близько 10-15 метрів глибиною", – зазначила Світлана Кривенко.

Ракетні обстріли Харкова

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. В результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.

Вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району було поранено щонайменше двоє людей.

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.

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