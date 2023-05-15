Росія змінила тактику ракетних атак на Україну: ISW розкрив плани окупантів

Окупанти змінюють тактику своїх ударів задля зниження здатності України проводити контрнаступ.

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Окупанти змінюють тактику обстрілів України / колаж Главред: фото: Донецька ОВА, УНІАН

Країна-агресор Росія усе активніше атакує Україну безпілотниками і ракетами. Це, ймовірно, є частиною нової кампанії ворога, яка спрямована на зниження здатності Києва проводити контрнаступальні операції в найближчому часі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті зазначили, що з 19 квітня окупаційні війська РФ завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо по тилових районах.

Російські окупанти використали набагато менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією, спрямованою на удари по критично важливій інфраструктурі України з осені 2022 року по зиму 2023 року.

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Раніше ISW оцінювало, що російські війська, ймовірно, витратили значну частину своїх точних ракет у попередній повітряній кампанії, і поточна російська повітряна кампанія може використовувати набагато менше цих ракет, намагаючись зберегти обмежені запаси, що залишилися.

Однак росіяни значною мірою покладаються на запуски великої кількості безпілотників Shahed іранського виробництва для подолання української ППО. При цьому українські сили були більш ефективними у знищенні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії.

"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу. Більш обмежена повітряна кампанія наразі була більш регулярною, ніж попередня широка російська кампанія проти критичної інфраструктури, і ISW раніше оцінювала, що російські сили, можливо, намагаються завдавати майже щоденних серій ударів, щоб показати себе успішними стримувальниками майбутніх українських контрнаступальних операцій", – йдеться у звіті.

Аналітики вказують на те, що передбачувані цілі та обмежений характер нинішньої кампанії Кремля вказують на стурбованість росіян поточними можливостями України щодо проведення контрнаступних операцій. При цьому зниження ефективності цих ударів РФ, ймовірно, не надто обмежує можливості України в цілому, додають експерти.

Ракетні удари по Україні

РФ б'є ракетами по глибокому тилу. Окупанти намагаються протистояти елементам єдності європейських країн. РФ накопичувала число ракетоносіїв в Чорному морі, а перед атакою їх було 4 з 28 "Калібрами".

У Зеленського прийняли рішення про посилення захисту від атак РФ. Під час Ставки обговорили можливості посилення захисту населення та об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

РФ планувала Кинджалом підірвати Раду у відповідь на удар дрона по Кремлю. Світан вважає, що в разі успіху цей сценарій російські пропагандисти планували транслювати до 9 травня як "перемогу".

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