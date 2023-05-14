Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 25 безпілотників і 3 крилаті ракети

Ворог запускав дрони Shahed-136/131, ракети Калібр з кораблів у Чорному морі, а також крилаті ракети Х-101/Х-555/х-55 з літаків Ту-95мс.

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Вночі 14 травня окупанти атакували Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ніч на неділю, 14 травня, російські окупанти атакували Україну за різними напрямками. Повітряна тривога була оголошена по всій території країни. Сили ППО України знищили три крилаті ракети і 25 безпілотників.

Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ, ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131 за різними напрямками. Крім того, окупанти здійснювали запуски ракет Калібр з кораблів у Чорному морі, а також крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Впродовж ночі ППО України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотників, зокрема:

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18 ударних дронів типу Shahed-136/131;

один ударний БПЛА типу Ланцет;

два БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10;

чотири БпЛА, тип яких наразі уточнюється;

три крилаті ракети Х-101 / Х-555 / Х-55;

"Протягом доби 13 травня та станом на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні вильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття", - повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Атаки окупантів з повітря на Україну

У ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У низці областей пролунали вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що минулої ночі окупанти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Ракети в повітряному просторі навколо столиці не були зафіксовані.

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося загоряння нежитлової будівлі. Постраждали дві людини.

Під час другої повітряної тривоги минулої ночі окупанти вдарили по цивільних об'єктах.

Російські війська вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілилися в інфраструктурний об'єкт.

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