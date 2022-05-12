Влаштували "феєрверки": ЗСУ показали, як вони майстерно розтрощили позиції ворога

ЗСУ майстерно знищили ворожу техніку / скріншот відео

Українські військовослужбовці майстерно розтрощили позиції окупантів, скинувши на них боєприпаси з безпілотника.

Результати майстер-класу показали бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.

Українські морпіхи потрапили точно у ціль, влаштувавши для окупантів "феєрверки". Російська техніка, яка, на думку армії РФ, була гарно схована від ЗСУ, одразу ж спалахнула.

"Можна вічно дивитись на те, як "Борсуки" в клапті рвуть жабогадюк! Тож ось вам ще смаколиків!" – йдеться у пості.

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Як ЗСУ знищують "другу армію світу"

Нагадаємо, українські військові у Донецькій та Луганській областях знищили 4 БПЛА типу Орлан-10. Крім того, їм вдалося збити російський вертоліт Мі-24.

10 травня українські десантники майстерно збили російський ударний вертоліт Мі-24 "Крокодил". Захисники збили гелікоптер з ПЗРК Stinger, після чого він загорівся та впав. Цей вертоліт став ювілейним на рахунку 80-ї десантно-штурмової бригади.

На цьому українці не зупинилися і вже учора, 11 травня, вони знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація" з гаубиць М777А2. До речі, цю зброю Україні передала Америка.

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