УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Феєрично горить: львівські десантники збили ювілейний ударний вертоліт окупантів "Крокодил"

11 травня 2022, 13:56

Українські військові показали відео з палаючим Мі-24 "Крокодил".

Мі-24, вертоліт, Росія
Російський вертоліт Мі-24 / en.wikipedia.org

Українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 "Крокодил". Вони опублікували відео, на якому видно, як палає цей вертоліт.

Відео опублікував пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Крокодил" був збитий з ПЗРК Stinger. Як зазначають у прес-центрі, за час повномасштабного вторгнення українські десантники збили вже 15 вертольотів окупантів .

"Учора, в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ з ПЗРК Stinger був збитий російський ударний вертоліт Мі-24", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як горить російський "Крокодил".

Що відомо про "Крокодила"

Нагадаємо, ударний вертоліт Мі-24 (неофіційна назва - "Крокодил") став першим радянським і другим у світі (після АН-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом. Його орієнтовна вартість - 5,5 млн дол.

читайте такожУкраїнські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Як повідомляв Главред раніше, українські військові знищили ще один російський вертоліт Мі-24 на Харківщині. Здійснили це бійці 92 бригади. Вертоліт був збитий 9 травня над Бобровкою, що стало так званим "привітанням з днем Перемоги".

Інші новини:

viber
війна в Україні збитий вертоліт Десантно-штурмові війська
Реклама
Популярне
З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рікЗ 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохідГороскоп на сьогодні, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохід Велике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні вліткуВелике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні влітку Дивіться в обидва: кому зі знаків загрожує небезпека в найближчі дніДивіться в обидва: кому зі знаків загрожує небезпека в найближчі дні Верх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українськоюВерх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українською
Підтримайте Главред

Останні новини

14:21

"РФ озброювалася з 1991 року": на скільки вистачить запасу зброї армії Путіна – відповідь Міноборони

14:04

Шок для Путіна та Росії: радник глави МВС анонсував потужний удар ЗСУВідео

13:59

Психолог розповіла про діагноз Путіна: наскільки небезпечна хворобаВідео

13:56

Феєрично горить: львівські десантники збили ювілейний ударний вертоліт окупантів "Крокодил"Відео

13:35

Окупанти РФ вимагають від начальства засекретити їх участь у війні в Україні - розвідкаВідео

Реклама
13:16

Навколо врятованої в Бородянці рудої кішки розгорівся скандал - на неї претендують 12 осібВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 травня 2022: Дівам – великі гроші, Стрільцям -переїзд, Рибам - обман

12:59

"Зупиніться, хто ви такі?": чемпіонка РФ жорстко відреагувала на війну в Україні і шантаж КремляВідео

12:57

Окупанти анонсували включення захопленої Херсонщини до складу РФ: звернуться до ПутінаВідео

12:35

Путін влаштував "полювання на відьом": ФСБ відсторонили від планування війни в УкраїніВідео

12:23

Білорусь може піти в наступ на Україну, а РФ - натиснути з Криму - ЖдановВідео

12:22

"Вітання від ґвалтівника з днем зґвалтування": Подоляк розніс звернення Путіна до "ДНР"Відео

12:17

Як ленд-ліз може примусити Путіна сісти за стіл переговорівПогляд

11:58

Місячний календар стрижок на червень 2022: найкращі дні для нової зачіски

11:56

Ворога "мішають із землею": ЗСУ показали потужний удар Ураганів по позиціях рашистівВідео

11:53

Місячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавждиВідео

11:48

В Іспанії напали на українця, який вийшов з прапором України із написом "Stop war"Відео

11:35

"Подарунок" від окупантів: ЗСУ захопили кинутий рашистами танк Т-72Відео

11:03

"Я б їм різала пальці і зірки на спині": росіянка розписала, як вона вбивала б українських дітейВідео

10:59

Пастка для окупантів: депортовані українці допоможуть розвалити РФ - Тука

Реклама
10:39

57-річна невпізнавана Маша Распутіна знялася без штанів

10:26

Контрудар на Запоріжжі: ЗСУ зайняли нові рубежі, ворог відступив з втратамиВідео

10:23

РФ "загрузла" в Україні: війна зайшла у глухий кут – розвідка СШАВідео

10:13

Вторгнення Білорусі в Україну: що замислив ЛукашенкоПогляд

09:58

Приєднання до Євросоюзу: у Зеленського висловилися щодо термінів вступу до ЄСВідео

09:50

Окупанти 10 годин поспіль ґвалтували 11-річного хлопчика на очах у матері - Денисова

09:49

"Путініст" Кіркоров засвітився на Євробаченні

09:43

Неймовірний порятунок: у Маріуполі новонародженого з-під завалів і обстрілів повернули матеріВідео

09:40

Путін готується вести затяжну війну – розвідка СШАВідео

09:23

Битва за Зміїний: ЗСУ заважають окупантам взяти під контроль північний захід Чорного моряВідео

09:17

Ще один український артист заборонив використовувати свою музику в РосіїВідео

08:59

Ракета РФ вдарила в півметрі: батько розповів про загибель 14-річного сина-героя в ОдесіВідео

08:49

Окупанти не зможуть обстрілювати околиці Харкова: в Інституті вивчення війни розкрили успіхи ЗСУ

08:23

Закон про ленд-ліз для України: як Байден підписав вирок РосіїПогляд

08:20

Окупантів "покришили" разом з технікою: на сході ЗСУ знищили сотні рашистівВідео

08:16

ЗСУ розгромили підрозділ морської піхоти РФ, який втік з-під Києва

07:55

Загроза захоплення Сєвєродонецька: окупанти РФ почали штурм на двох напрямкахВідео

07:38

Юна захисниця Маріуполя Катерина з позивним Пташка заспівала пісню Кузьми серед руїн АзовсталіВідео

07:09

За рік до смерті Леонід Кравчук спрогнозував, коли закінчиться війна з РосієюВідео

06:34

Арестович оцінив імовірність нового штурму Києва і вторгнення з БілорусіВідео

Реклама
06:27

Білорусь для України - не перепона: чому Лукашенко поплатиться кріслом у разі нападуПогляд

06:13

З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік

05:20

Обмін Медведчука та позиція Путіна: Гордон пояснив, чому Кремль гальмує вирішення питанняВідео

04:51

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

04:20

В Україні вріже +28: синоптики назвали дату неймовірної спекиВідео

03:55

Блискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанніФото

03:39

Дивіться в обидва: кому зі знаків загрожує небезпека в найближчі дні

03:34

Шанувальниця Metallica народила дитину під час концерту рок-гуртуВідео

03:07

Експерт розповів, з якими проблемами ЗСУ зіткнуться при звільненні Донбасу і Криму

02:52

Травесті-діва Монро "наїхала" на Лесю Нікітюк за сексизм під час війни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти