Феєрично горить: львівські десантники збили ювілейний ударний вертоліт окупантів "Крокодил"

Російський вертоліт Мі-24 / en.wikipedia.org

Українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 "Крокодил". Вони опублікували відео, на якому видно, як палає цей вертоліт.

Відео опублікував пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Крокодил" був збитий з ПЗРК Stinger. Як зазначають у прес-центрі, за час повномасштабного вторгнення українські десантники збили вже 15 вертольотів окупантів .

"Учора, в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ з ПЗРК Stinger був збитий російський ударний вертоліт Мі-24", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як горить російський "Крокодил".

Що відомо про "Крокодила"

Нагадаємо, ударний вертоліт Мі-24 (неофіційна назва - "Крокодил") став першим радянським і другим у світі (після АН-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом. Його орієнтовна вартість - 5,5 млн дол.

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Як повідомляв Главред раніше, українські військові знищили ще один російський вертоліт Мі-24 на Харківщині. Здійснили це бійці 92 бригади. Вертоліт був збитий 9 травня над Бобровкою, що стало так званим "привітанням з днем Перемоги".

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