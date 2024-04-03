"УРСР зі столицею в Харкові": генерал СБУ оцінив новий "план" Росії

Агресору Росії треба зрозуміти, що історія змінилася, і харків'яни вже не ті, сказав колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

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Історія тепер інша, і жителі Харкова вже не ті - Ягун / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook В. Ягун

Якщо Росія спробує створити так звану УРСР зі столицею в Харкові, вона побачить наслідки. Історія повториться, але вже як фарс. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він нагадав, як Росія 2022 року в Україні спробувала повторити операцію Радянського Союзу проти Чехословаччини.

"Є відомий вислів про те, що історія повторюється двічі: спочатку як трагедія, потім - як фарс. У 2022 році росіяни спробували відтворити в Україні події Чехословаччини, коли вони в 1968 році провели військово-поліцейську операцію, під час якої увірвалися до країни кількома колонами і поставили свій уряд. До речі, під час операції вони захопили й аеродром. І вже цього разу, в Україні, історія для росіян стала кривавим фарсом", - зазначив генерал.

За його словами, якщо РФ спробує створити "УРСР зі столицею в Харкові", окупанти зіткнуться з наслідками.

"Якщо хочуть повторити історію 1918-1919 років, коли вони на противагу УНР створили, мовляв, першу столицю в Харкові і справжню Україну, нехай спробують. Історія тепер інша, та й харків'яни вже не ті", - підкреслив Віктор Ягун.

Дивіться відео інтерв'ю з Віктором Ягуном на Главреді:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Загроза наступу на Харків - головні новини:

Росія "сподівається" зібрати 300 тисяч військ, щоб провести операцію з оточення Харкова, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, у ворога немає сил для проведення подібних операцій.

Харкову наступ окупантів Росії не загрожує, але загарбники можуть спробувати організувати військові операції на півночі та сході регіону, йдеться у статті Главреда. Поки що біля кордонів із Харківською областю у ворога немає угруповань для реалізації операції зі взяття міста.

У Росії зараз немає військового угруповання, щоб вона могла рухатися на Київ або Харків, вважає колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес. Також американський генерал сумнівається в тому, чи є в окупантів потрібна логістика.

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