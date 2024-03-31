У Харкові знову відключатимуть світло: де і коли не буде електроенергії

У Харкові знову подаватимуть світло в рамках графіків погодинних відключень. Такий режим діятиме до повної стабілізації ситуації з електрикою в місті, і залежить як від рівня споживання, так і від можливих подальших атак російських окупантів. Про це заявили у Міністерстві енергетики України.
У пресслужбі Міненерго повідомили, що в неділю, 31 березня, відомство оновило дані про ситуацію в енергетичній системі.
"У Харкові енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. Це пов'язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локального генерації внаслідок руйнування електростанцій і зростання споживання", - сказали у міністерстві.відео дня
Як уточнили у відомстві, графіки діятимуть до стабілізації ситуації. Енергетики працюють у цілодобовому режимі.
"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації, і залежатимуть також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак. Енергетики працюють 24/7, щоб харків'яни та всі українці були зі світлом і теплом", - наголосили в Міністерстві енергетики.
Графік вимкнення світла Харків із 1 квітня 2024 року
Раніше в Харківобленерго опублікували графік вимкнення світла в місті та області.
Графік діятиме з 1 до 7 квітня. Подивитися свій район і завантажити документ можна за закріпленим посиланням. Світло вимикатимуть у середньому на 4 години.
Ситуація зі світлом у Харкові
22 березня війська РФ завдали понад 15 ударів по Харкову. Окупанти застосували балістичні ракети. Унаслідок атаки по енергетичній інфраструктурі ворог вивів з ладу місцеві підстанції та ТЕС. Місто тимчасово було повністю знеструмлене.
Мер Ігор Терехов заявив, що Росія знищила всі трансформаторні підстанції в Харкові. Градоначальник акцентував увагу на серйозних руйнуваннях енергетичної інфраструктури.
У Харкові склалася критична ситуація з подачею електроенергії побутовим споживачам. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в Харкові та області впровадили погодинні графіки вимкнення світла.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
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