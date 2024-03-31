У Харкові знову відключатимуть світло: де і коли не буде електроенергії

Графіки вимкнення світла в місті Харків діятимуть до стабілізації ситуації з електроенергією, сказали у пресслужбі Міністерства енергетики України

https://glavred.net/ukraine/v-harkove-snova-budut-otklyuchat-svet-gde-i-kogda-ne-budet-elektroenergii-10554362.html Посилання скопійоване

У районах Харкова та області світло вимикатимуть у різний час / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У Харкові знову подаватимуть світло в рамках графіків погодинних відключень. Такий режим діятиме до повної стабілізації ситуації з електрикою в місті, і залежить як від рівня споживання, так і від можливих подальших атак російських окупантів. Про це заявили у Міністерстві енергетики України.

У пресслужбі Міненерго повідомили, що в неділю, 31 березня, відомство оновило дані про ситуацію в енергетичній системі.

"У Харкові енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. Це пов'язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локального генерації внаслідок руйнування електростанцій і зростання споживання", - сказали у міністерстві. відео дня

Як уточнили у відомстві, графіки діятимуть до стабілізації ситуації. Енергетики працюють у цілодобовому режимі.

"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації, і залежатимуть також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак. Енергетики працюють 24/7, щоб харків'яни та всі українці були зі світлом і теплом", - наголосили в Міністерстві енергетики.

Графік вимкнення світла Харків із 1 квітня 2024 року

Раніше в Харківобленерго опублікували графік вимкнення світла в місті та області.

Графік діятиме з 1 до 7 квітня. Подивитися свій район і завантажити документ можна за закріпленим посиланням. Світло вимикатимуть у середньому на 4 години.

Ситуація зі світлом у Харкові

22 березня війська РФ завдали понад 15 ударів по Харкову. Окупанти застосували балістичні ракети. Унаслідок атаки по енергетичній інфраструктурі ворог вивів з ладу місцеві підстанції та ТЕС. Місто тимчасово було повністю знеструмлене.

Мер Ігор Терехов заявив, що Росія знищила всі трансформаторні підстанції в Харкові. Градоначальник акцентував увагу на серйозних руйнуваннях енергетичної інфраструктури.

У Харкові склалася критична ситуація з подачею електроенергії побутовим споживачам. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в Харкові та області впровадили погодинні графіки вимкнення світла.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред