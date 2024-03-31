Війська РФ вдарили по Харкову авіабомбами, є приліт: подробиці

Харків'ян і жителів області попередили про можливий повторний пуск ворогом керованих авіабомб і закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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У Харкові ввечері 31 березня прогриміли вибухи, в одному з районів міста приліт - місцева влада / Колаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Вікіпедія

Окупаційні війська агресора Росії завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та Харківській області. Влада повідомила про прильоти у Шевченківському районі міста та декількох населених пунктах регіону.

Повітряні сили повідомили про пуск ворожих КАБів у напрямку Харківської області о 21:58. Пізніше прогриміли вибухи та були повторні пуски.

"Попередньо приліт у місто. Де саме - зараз з'ясовуємо. Прохання до всіх городян перебувати в безпечних місцях", - сказав харківський градоначальник Ігор Терехов.

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"Приліт біля житлової забудови в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - трохи згодом додав мер.

Приліт у Шевченківському районі

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в Шевченківському районі.

Чиновник попередив про можливі нові пуски і закликав жителів міста та області перебувати в укриттях.

"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова в Шевченківському районі. Пошкоджено цивільні приміщення, автомобілі. Станом на цей момент - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється. Можливі повторні запуски, перебувайте в укриттях!" - підкреслив Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник також підтвердив удар по Шевченківському району міста.

"Російські терористи завдали удару по Харкову. Знову район житлової забудови Шевченківського району міста. Інформація про постраждалих уточнюється", - уточнив військовий.

Війська РФ вдарили і по Харківській області

Сергій Мельник також додав, що ворог завдав ударів і по населених пунктах в області.

"Також росіяни завдали ударів по декількох населених пунктах нашої області. Чистий терор, щоб залякати українське населення", - наголосив Мельник.

Коротко про КАБи / Інфографіка: Главред

Удари військ Росії по Харкову - головні новини:

22 березня війська РФ завдали близько 15 ударів по Харкову далекобійною зброєю. Окупанти серйозно пошкодили критичну енергетичну інфраструктуру. Зруйновано підстанції та ТЕЦ. Місто змушене перейти на подачу електроенергії по годинах.

27 березня російські війська вдарили новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 по житловому кварталу Харкова. Постраждали люди, серед них діти. Олег Синєгубов заявив, що дальність снаряда, яким била Росія, до 90 кілометрів.

30 березня внаслідок ворожого удару Росії був приліт у Шевченківському районі Харкова. Приліт у районі міської забудови.

31 березня вдень росіяни вдарили по Харківській області - Сергій Мельник повідомив, що був ракетний удар по селу в Зміївському районі. Є постраждалі.

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