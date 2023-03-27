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Успішні контрнаступи ЗСУ можуть схилити Путіна до переговорів і припинення війни - ISW

27 березня 2023, 06:46
Є підстави очікувати, що українські сили дійсно можуть домогтися успіху за рахунок контрнаступів, вважають в Інституті вивчення війни.
ВСУ, Володимир Путін
Успішні контрнаступи ЗСУ можуть схилити Путіна до припинення війни - ISW / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Серія успішних контрнаступів ВСУ необхідна для того, щоб переконати президента країни-агресора РФ Володимира Путіна вступити в переговори на умовах України. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті.

Українські військові повинні показати, що вони можуть змінити хід бойових дій. ЗСУ повинні завдати армії РФ такої шкоди, що Путіну та його найближчому оточенню стане ясно, що війська РФ не можуть сподіватися поліпшити результат війни, продовжуючи бойові дії, за значають експерти ISW.

Таким чином, численні великі перемоги України на оперативному рівні, ймовірно, необхідні для створення перспективи врегулювання війни шляхом переговорів, або примусу Путіна до припинення бойових дій.

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Зазначається також, що є підстави очікувати, що українські сили дійсно можуть домогтися успіху за рахунок контрнаступів.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Сили оборони України не можуть перейти в контрнаступ і почати звільнення окупованих територій, оскільки наша країна досі потребує боєприпасів і винищувачів.

У Міністерстві оборони закликали публічно не обговорювати військові плани української арміїі. Заступник голови МО Ганна Маляр зазначила, що "тиша дає військовим виграти час і робити свою роботу". За словами Маляр, стратегічні військові плани й задуми мають право оприлюднити три особи: Верховний головнокомандувач – президент, міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил України.

18 березня спікер Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після того як будуть проведені всі необхідні заходи. Армії потрібні злагоджені та навчені резерви з новою військовою технікою. Вони повинні мати можливості для завдання рішучого удару по військах агресора Росії, щоб відкинути ворога з усіх українських територій.

23 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

"Зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", - написав Сирський у Telegram.

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