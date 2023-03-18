Армія України піде в контрнаступ, щоб вибити війська РФ за кордони 1991 року - спікер ЗСУ

Сили оборони України почнуть контрнаступальну операцію після того як будуть проведені всі необхідні військові заходи, сказав Сергій Череватий.

Україна готується до контрнаступу для звільнення всіх своїх територій / Колаж 28-а ОМБр, Міноборони РФ

Контрнаступ ЗСУ почнеться після того як будуть проведені всі необхідні заходи. Армії потрібні злагоджені і навчені резерви з новою військовою технікою. Вони повинні мати можливості для нанесення рішучого удару по військах агресора Росії, щоб відкинути ворога з усіх українських територій. Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що контрнаступ армії України з метою звільнення своїх територій почнеться після того як війська будуть до цього готові.

За його словами, потрібно провести злагодження військ і отримати нову військову техніку. Підрозділи мають бути здатними завдати рішучого удару по російських окупантах і відкинути їх з території України.

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"Нам просто треба ретельно працювати, кожен на своєму місці, зберігати єдність суспільства і війська, суспільства і військово-політичного керівництва, і просто працювати кожному на своїй ділянці. І коли у нас будуть всі необхідні складові для контрнаступу, - це і злагоджені навчені резерви, які будуть мати нову техніку, і будуть мати можливість атакувати ворога і завдати йому рішучої поразки, і після цього відкинути з усієї території України", - підкреслив Сергій Череватий.

Контрнаступ армії України

Радник головнокомандувача ЗСУ Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше розповів про те, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ після отримання бронетехніки від Заходу у потрібній кількості.

Також Києву треба вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ сил оборони України відбудеться за 2 місяці.

На думку чиновника, ЗСУ потрібно отримати додаткове озброєння і боєприпаси.

Колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ за 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

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