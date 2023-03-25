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Підготовка контрнаступу ЗСУ: у Міноборони зробили несподівану заяву

25 березня 2023, 16:57
Стратегічні військові плани та задуми мають право оприлюднити лише кілька людей, нагадала Ганна Маляр.
ЗСУ, війна, українські військові
У МО прокоментували підготовку контрнаступу / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

У Міністерстві оборони закликали публічно не обговорювати військові плани української армії.

Про це в Telegram написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді була реалізована найуспішніша операція за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", — зазначила вона.

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Маляр нагадала, що стратегічні військові плани та задуми мають право оприлюднити три особи: Верховний головнокомандувач – президент, міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України.

"Всі інші (мають право, - ред.) тільки цитувати. Не треба ставити в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі - це вже військова таємниця. Їх оприлюднять три вищеназваних особи, коли є таке військове завдання. Тому що інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо", — підкреслила заступник міністра.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Читайте більше:

Міноборони України Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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