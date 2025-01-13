Потужні вибухи в РФ: під удар потрапив важливий хімічний завод - деталі

Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості.

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Вибухи в Брянській області / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Брянська область РФ опинилася під обстрілом

Під удар потрапив Брянський хімічний завод

Ввечері у понеділок, 13 січня, Брянська область опинилася під обстрілом, у місті спостерігають заграву.

Губернатор області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збила над регіоном безпілотний літальний апарат.

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За його словами, постраждалих та руйнувань немає. Водночас у мережі публікують безліч відео з гучними вибухами.

Водночас, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що під удар потрапив Брянський хімічний завод.

"Він спеціалізується на виробництві пороху, твердопаливних компонентів для ракетного пального, вибухових речовин. Він є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості.

Коваленко також додав, що у Брянську ще є завод "Кремній", який у жовтні вже був атакований.

"На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ, та російських БПЛА. Зараз там також дещо знову вибухало", - наголосив він.

Вибухи в РФ - відео:

Удари по РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа.

У ніч на 31 грудня у Смоленській області країни-агресора Росії також пролунали потужні вибухи. Зазначалось, що дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

Крім того, 25 грудня, дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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