Приліт по базі росіян: партизани розкрили деталі потужного удару на півдні

Удар завдано по розташуванню російських окупаційних військ у підвалі триповерхового будинку.

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Знищено місце розташування окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/gnilayachereha

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Сили оборони уразили місце розташування російських загарбників

Удар по росіянах завдали вночі

В окупованому РФ районі Запорізької області Сили оборони уразили місце розташування російських загарбників.

Про наслідки удару по окупантах РФ у Василівці повідомляє Telegram-канал мелітопольського партизанського руху опору "Гнила черешня".

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"Нічого не відбувається, просто мінус розташування російських окупаційних військ у підвалі триповерхової капітальної будівлі. Далі буде", - йдеться в повідомленні.

Судячи з усього, удар по росіянах стався вночі, коли окупанти відпочивали в місці розташування.

Внаслідок вибуху знищено приміщення, де розташовувалися російські окупанти.

Дивіться відео - завдано удару по розташуванню росіян:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ. Україна притримує далекобійні ракети на випадок, якщо попадуться дуже ласі цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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