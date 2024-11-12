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На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі

Юрій Берендій
12 листопада 2024, 22:35
339
Ураження складів ПММ на території РФ створює значні логістичні труднощі для російських окупаційних військ, зазначили в Генштабі ЗСУ.
На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі
ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Сили оборони атакували склад ПММ в Бєлгородській області РФ
  • На місці удару виникла пожежа

У ніч на 12 листопада Сили оборони України завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, взаємодіючи з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб" поблизу міста Старий Оскол у Бєлгородській області РФ.

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"Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що ураження таких об’єктів створює значні логістичні труднощі для російської армії та суттєво послаблює її наступальні можливості.

На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі
Ракети українського виробництва і їх дальність ураження / Інфографіка: Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 листопада Сили оборони України атакували склади боєприпасів 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишнього 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління) в Брянській області.

Ця атака була спрямована на ослаблення російських артилерійських підрозділів, особливо тих, що діють у Курській та Бєлгородській областях. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Також, як повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, українські дрони завдали удару по Алексінському хімічному комбінату, який виробляє боєприпаси, порох та інші матеріали для російського військово-промислового комплексу.

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