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Успіхи ЗСУ на Херсонщині дали надію на закінчення війни - Боррель

18 вересня 2022, 16:21

Жозеп Боррель закликав посилити підтримку України.

Успіхи ЗСУ на Херсонщині дали надію на закінчення війни - Боррель
Жозеп Боррель закликав посилити підтримку України / Reuters

Українські військові, які здійснюють успішний контрнаступ на Харківщині, дали надію на закінчення війни. Про це заявив глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляє Le Journal du Dimanche.

Він додав, що цей контрнаступ дав Європі три уроки: "українські сили нав'язують свій темп", "успіх підтверджує європейський вибір" українського народу", ЄС "має посилити підтримку України".

"Ми маємо посилити нашу підтримку України шляхом задоволення її значних військових та економічних потреб. Немає ілюзій, Путін не поступиться добровільно, і бойові дії можуть тривати довго. Але після українського контрнаступу в Харківській області, можливо, народжується надія на припинення війни", – зазначив Боррель.

Він додав, що Росія вже програє війну, однак Україна її поки ще не виграла.

"Ми повинні спочатку закінчити війну задовго до того, як зможемо укласти мир. Українці, і тільки вони, мають визначити майбутні умови. Втім ми можемо уявити, що це логічно має на увазі відхід з української території, фінансовий внесок агресора у відновлення країни, яку він систематично прагнув знищити, моральне та кримінальне визнання винними у воєнних злочинах, масштаби яких ми, на жаль, поки що не знаємо", – підсумував Боррель.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять контрнаступальну військову операцію у Харківській області. Звільнені сотні населених пунктів, війська РФ відступили. Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські сили біжать або вглиб фронту, або на російську територію.

Армія України звільнила місто Куп'янськ, який був однією із стратегічних точок логістики військ РФ у Харківській області. Українські військові успішно форсували річку Оскол і вибили звідти російських окупантів.

У розвідці Великобританії відзначили, що тепер фронт проходить річкою Оскол біля адмінкордону Харківської та Луганської областей. ЗСУ продовжують наступати, а у російських окупаційних військ може не вистачити сил, щоб утримати вже Сватове на Луганщині.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Жозеп Боррель контрнаступ ЗСУ
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