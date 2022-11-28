"Зернова угода" спрацювала: Ердоган заявив, що війну в Україні можна закінчити переговорами

Володимир Путін, Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган / Колаж фото УНІАН

Війна між Україною та Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, коли виступав з трибуни 38-го засідання Постійного комітету з економічного і торгового співробітництва (ISEDAK) "Організації ісламського співробітництва", повідомляє турецький портал Anadolu.

На його думку, нещодавня успішна "зернова угода" та обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

Ердоган наполягав на тому, що офіційна Анкара з першого дня повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну бажала домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій.

"Завдяки тісним дружнім відносинам з лідерами обох країн, нам вдалося організувати різні зустрічі по Україні. "Зернова угода" і обмін полоненими між РФ і Україною довели можливість дипломатичного врегулювання розбіжностей", – сказав турецький лідер.

Ердоган особливо зазначив - завдяки "зерновій угоді" вдалося вивезти понад 11 млн тонн сільськогосподарської продукції з чорноморських портів України.

Зерновий шантаж РФ

Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито " з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблоковані через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 Жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи, незважаючи на відмова РФ від зернової угоди.

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