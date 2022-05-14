Захисники Маріуполя знищили 6 тисяч окупантів і понад 100 одиниць техніки ворога - полк Азов

Святослав Паламар сказав, що захисники Маріуполя продовжать чинити опір окупантам / Фото полк Азов

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року захисникам Маріуполя вдалося знищити понад 100 одиниць бронетехніки, 78 танків і близько шести тисяч російських окупантів, серед них – генерал.

Про це сказав заступник командира полку Азов Святослав Паламар ("Калина"), виступаючи на військовій панелі Київського форуму з безпеки.

"Нашим гарнізонам вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, зокрема, одного генерала. Також це близько 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими даними. Є ще, звичайно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися", – сказав він.

Паламар підкреслив, що на штурм Маріуполя Росія відправила свої елітні підрозділи, найманців з ПВК Вагнер, бойовиків з Кавказу.

"Це 150-а дивізія, 68-й танковий полк, 83-я бригада ВДВ, 346-я бригада ГРУ, спецназ. Це 22-а бригада спецназу ГРУ, 9-й полк морської піхоти "ДНР". Це 810-та бригада Чорноморського флоту, 155-та Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація й тактична авіація. Це найманці Вагнера та інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", – сказав заступник командира полку Азов.

Угруповання російських окупантів налічувало близько 14 тисяч військовослужбовців.

"Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаки як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗВ. А також величезну кількість ракет було випущено по нас за весь цей період", - підкреслив Паламар.

"Калина" підкреслив, що захисники Маріуполя продовжать чинити опір окупантам, поки у них є така можливість. Заступник командира полку Азов в черговий раз звернувся до миру із закликом евакуювати тяжкопоранених бійців із заводу Азовсталь.

"Ми будемо чинити опір, поки будемо мати можливість. Є проблеми з харчуванням, з водою, з медикаментами, але ми виконуємо наказ нашого вищого політичного командування тримати оборону. Оборону ми тримаємо та продовжуємо битися. Сьогодні ворог за допомогою авіації продовжив штурмувати наші позиції, але ми атаки відбиваємо", – сказав він.

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Оборона Маріуполя та бої за Азовсталь

13 травня стало відомо, що обстановка на Азовсталі в Маріуполі ускладнюється до кожним днем. Російські окупанти не залишають спроб прорватися на завод.

Тривають переговори про евакуацію з заводу Азовсталь медичних працівників і поранених, а також людей з інших частин Маріуполя.

Тим часом окупаційна влада готує проведення так званого "референдуму" про приєднання Маріуполя до Росії. Як розповів радник мера міста Петро Андрющенко, "референдум" може пройти 15 травня.

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