Пішов у декрет: з'явилися подробиці із затриманням п'яного полковника одеської поліції

В'ячеслав Ефтеній / скріншот

Начальник Управління стратегічних розслідувань в Одеській області В'ячеслав Ефтеній попався на п'яному водінні. Полковник поліції намагався домовитися "полюбовно", але не вийшло.

Як повідомили в Нацполіції, В'ячеслав Єфтеній під час інциденту не був на посаді начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, тому що пішов у відпустку по догляду за дитиною.

"Людина, про яку йде мова в повідомленнях ЗМІ - В'ячеслав Єфтеній - з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку видано 30 серпня 2021 року за підписом керівництва департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що 20 вересня минулого року на посаду, яку обіймав Єфтеній, начальник управління страт розслідувань Нацполіції в Одеській області призначили підполковника Дениса Фролова.

У поліції зазначають, що патрульні зупинили на Буковині чоловіка, який не очолює одеське управління стратегічних розслідувань.

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Що сталося насправді

Вночі 8 січня патрульні на Буковині зупинили водія, який проїхав на заборонений знак. В ході розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

За кермом був В'ячеслав Єфтеній - начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, який зараз у відпустці по догляду за дитиною.

Єфтеній зізнався, що сів п'яним за кермо свого позашляховика Mercedes G 63 AMG і намагався "домовитися" з правоохоронцями.

Він також розповів, що в салоні автомобіля була його дружина і 6 місяців тому він став батьком.

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Нагадаємо, під Києвом співробітник поліції влаштував страшну смертельну аварію, в результаті якої загинули молоді хлопець і дівчина. Поліцейського затримали.

Також раніше ексзаступник глави МВС Олександр Гогилашвили влаштував скандал з поліцейськими на блокпості в Краматорську. Авто Гогилашвілі зупинили і попросили показати документи, але чиновник влаштував перепалку з поліцейськими. Після скандалу його звільнили.

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