Під Києвом поліцейський розніс вщент "Таврію", загинули дві людини

ДТП під Києвом / патрульна поліція

Під Києвом, 4 грудня, співробітник поліції влаштували страшну смертельну аварію. Як повідомляє поліції Київської області, в результаті ДТП загинули дві людини.

Правоохоронці відзначили, що поліцейський вже затриманий.

Повідомляється, що вчора ввечері близько 23:00 32-річний поліцейський на своєму Volkswagen Passat в районі Нових Петрівців врізався в автомобіль "ЗАЗ-Таврія".

"В результаті аварії 23-річний пасажир, який знаходився в салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла", - йдеться в повідомленні.

Поліцейського доставили в медичний заклад для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння, на даний момент він затриманий.

Реклама

читайте такожУ Полтаві пікап на швидкості збив дитину на дорозі: момент ДТП потрапив на відео

Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

Читайте також: