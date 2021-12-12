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"Бикував" і матюкав копів: спливло нове скандальне відео з наїздами Гогилашвілі

12 грудня 2021, 17:45

Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі потрапив у новий скандал.

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Олександр Гогілашвілі потрапив у новий скандал / скріншот

У мережі опублікували нове відео, на якому відображено, як заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі ображає патрульних поліцейських.

Кадри, які були зроблені 24 листопада в Києві, передав Українській правді журналіст Михайло Ткач.

Коли авто з чиновником зупинили патрульні поліцейські, щоб перевірити документи, це розлютило Гогілашвілі і він почав ображати правоохоронців.

Скандальний представник МВС грубо спілкувався з патрульними, ображав їх і питав, чому вони "не впізнали начальство".

"Ти що, тупий? Ти що, оху*вший, чи що?! Що з тобою, тебе що, припудрило?",- вигукував Гогилашвілі на адресу патрульних поліцейських.

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Увага! Відео містить ненормативну лексику:

Скандал з Гогилашвілі

Раніше Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпості в Краматорську. Глава МВС вже ініціював перевірку інциденту.

Попередньо відомо, що все сталося на в'їзді в Донецьку область. Авто Гогілашвілі зупинили і попросили показати документи, але заступник міністра МВС влаштував перепалку з поліцейськими.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність звільнення Гогилашвілі із займаної посади.

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МВД новини України Олександр Гогілашвілі
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