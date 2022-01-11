Намагався "домовитися" з патрульними: на п’яному водінні піймали полковника одеської поліції

П’яного полковника одеської поліції зупинили у Чернівцях / Скрін з відео

У Чернівцях поліцейські спіймали за кермом п’яного начальника Управління стратегічних розслідувань в Одеської області В'ячеслава Єфтенія.

Чоловік намагався "полюбовно" вирішити це питання із патрульними, проте у нього це не вийшло. Інцидент стався близько 1:30 ночі 8 січня, а тепер поліцейські поділилися з журналістами відео, як вони зупинили порушника, пише "Думская".

Водій відмовився проходити тест на алкогольне сп’яніння. Йому виписали адмінпротокол через перевищення швидкості і водіння автомобіля у нетверезому стані.

Як видно на відео, із зупиненого поліцейськими авто вийшов нетверезий Єфтеній. Він намагався переконати поліцейських відпустити його, апелюючи до своєї посади і звання. Поліцейські не реагували на його прохання.

Зазначається, що Єфтеній зараз нібито перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

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Журналісти також звернули увагу, що Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, на якому пересувався полковник, немає у його декларації.

Уже не перший скандал полковника

Полковник поліції В'ячеслав Єфтеній уже не вперше потрапляє у скандал. Раніше, коли він працював у правоохоронних органах на Рівненщині, його звинувачували у тиску на бізнес і лояльному ставленні до "бурштинової мафії".

У 2016 році він не потрапив на переатестацію. Він спочатку перебував на лікарняному. Коли ж атестаційна комісія рекомендувала його звільнити – оскаржив це рішення у суді й повернувся на службу.

Нагадаємо, під Києвом співробітник поліції влаштував страшну смертельну аварію, внаслідок якої загинули молоді хлопець і дівчина. Поліцейського затримали.

Також раніше ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпості в Краматорську. Авто Гогілашвілі зупинили і попросили показати документи, але посадовець влаштував перепалку з поліцейськими. Після скандалу його звільнили.

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