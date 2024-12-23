Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години

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- Кабмін вніс до Ради законопроект про відповідальність за порушення комендантської години
- За це пропонується встановити адміністративну відповідальність
Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Про це повідомляє представник уряду у парламенті України Тарас Мельничук.
Законопроєктом, який зареєстровано у ВР під номером 12354, передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2. Урядовці пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.
Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).
Також передбачені зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників.
Комендантська година в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, В Україні хочуть почати штрафувати за порушення комендантської години. Очікується, що у випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у вигляді штрафу у розмірі 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.
Також відомо, що київська влада на Новий рік не планує скасовувати комендантську годину в місті. Не скорочуватимуть і її тривалість.
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Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
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