Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години

Пропонується надати право поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників.

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Комендантська година / колаж: Главред, фото: pixabay, rada.gov.ua

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Кабмін вніс до Ради законопроект про відповідальність за порушення комендантської години

За це пропонується встановити адміністративну відповідальність

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Про це повідомляє представник уряду у парламенті України Тарас Мельничук.

Законопроєктом, який зареєстровано у ВР під номером 12354, передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2. Урядовці пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

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Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Також передбачені зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників.

Комендантська година в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, В Україні хочуть почати штрафувати за порушення комендантської години. Очікується, що у випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у вигляді штрафу у розмірі 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.

Також відомо, що київська влада на Новий рік не планує скасовувати комендантську годину в місті. Не скорочуватимуть і її тривалість.

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