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Врожаю вистачить із запасом, але є нюанс: чому аграрії опинилися у великому мінусі

Юрій Берендій
15 вересня 2026, 02:33
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Урожай в Україні перевищить 80 млн тонн, але доходи аграріїв опинилися під тиском через падіння цін і проблеми з експортом, каже експерт
Врожаю вистачить із запасом, але є нюанс: чому аграрії опинилися у великому мінусі
Чому рекордний урожай не рятує виробників / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • В Україні очікують понад 80 млн тонн агросировини
  • Аграрії працюють у збиток через падіння цін

Україна цього року збере понад 80 млн тонн зернових та олійних культур, однак значний урожай не рятує аграрний сектор від збитків. Внутрішні ціни впали, а проблеми з експортом суттєво погіршили фінансове становище виробників. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Главреду.

"Цього року врожай хороший, але компенсувати за його рахунок військові ризики буде складно. Зараз усі аграрії працюють у збиток. Ціни всередині країни відсутні. Буде понад 80 мільйонів тонн сільськогосподарської сировини - зернових та олійних культур", - зазначив він.

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Окремою проблемою залишається реалізація вирощеної продукції. За словами Марчука, скорочення можливостей для збуту за кордон уже позначилося на вартості сировини та доходах виробників.

"Наприклад, пшениці - близько 25 млн тонн, а на рік нам самим потрібно близько 6 млн тонн. Експорт не працює, ціна впала. Тому всі аграрії сьогодні в дуже великому мінусі", - наголосив Марчук.

Водночас виробники продуктів харчування готуються до можливих тривалих відключень електроенергії. Після перших масштабних блекаутів бізнес почав вкладати кошти в резервні системи та альтернативні джерела енергії.

"У 2022 році, коли почалися перші відключення та блекаути, бізнес почав активно закуповувати генерацію та інвестувати кошти в альтернативні джерела енергії та теплопостачання. І сьогодні вже точно не можна сказати, що на великих підприємствах відсутня відповідна диверсифікація", - сказав експерт.

Повністю позбутися залежності від зовнішнього енергопостачання підприємствам складно через високу вартість обладнання та його експлуатації. Особливо це стосується виробництв із великим споживанням електроенергії.

"Хіба що хтось не повністю усунув ймовірні ризики, адже зробити це на 100% дуже дорого. Одне невелике підприємство за годину споживає понад 150–200 кіловат, і для забезпечення таких потреб потрібні й техніка, й кошти на її утримання, й витрати на паливо", - пояснив він.

За його словами, попри ціну такої підготовки, тривала війна змусила підприємства заздалегідь створювати резерви. Тому говорити про повну неготовність виробників до нових блекаутів, на думку експерта, вже не можна.

"Але, підкреслю, на п’ятий рік повномасштабної війни ми не можемо говорити, що підприємства не готові. Адже багато хто усвідомив цей виклик із першого року й почав активно інвестувати в це", - підсумував Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту EastFruit вказали на зниження цін на картоплю на внутрішньому ринку. Вони додали, що ціни на картоплю знизилися через збільшення пропозиції під час збирання врожаю.

Вони також повідомляли про спад цін на моркву та надлишок пропозиції на ринку коренеплодів. EastFruit відзначають ціни на моркву падають через низьку активність закупівель і велику пропозицію середніх сортів. Наразі моркву продають по 12–18 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше за показники наприкінці минулого робочого тижня, і пропозиція перевищує попит.

Аналітики проєкту також констатували початок зростання цін на тепличні огірки через скорочення пропозиції відкритого ґрунту. Вони пояснюють, що помітне подорожчання огірків відбулось у зв'язку з високим попитом.

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Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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