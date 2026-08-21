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Ціни на популярний овоч різко обвалилися: скільки просять за кілограм

Інна Ковенько
21 серпня 2026, 14:54
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На українському ринку другий тиждень поспіль знижується вартість картоплі.
В Україні продовжує дешевшати картопля
В Україні продовжує дешевшати картопля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com
  • Картопля дешевшає другий тиждень поспіль, ціни знизилися в середньому на 14%
  • Вартість картоплі вже на 37% нижча, ніж за аналогічний період минулого року
  • У супермаркетах кілограм картоплі коштує близько 10–13,95 грн, залежно від мережі

В Україні вже другий тиждень поспіль дешевшає картопля. Основною причиною такого здешевлення стало активне збирання врожаю в основних регіонах виробництва, через що на ринку збільшилася пропозиція.

Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, станом на 20 серпня картоплю з господарств пропонують по 6–12 грн за кілограм ($0,13–0,29/кг). У середньому це на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому попит у цьому сегменті характеризується як нижчий за середній, що також чинить тиск на ціни на картоплю", - зазначають аналітики.

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Наразі картопля в Україні в середньому коштує на 37% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Учасники ринку не очікують суттєвого подорожчання найближчим часом через значні обсяги виробництва.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

Ціни для покупців у торговельних мережах вищі, ніж безпосередньо у виробників. За даними моніторингу станом на 20 серпня, кілограм картоплі коштував приблизно:

  • АТБ - 13,95 грн;
  • VARUS - 12,90 грн;
  • Фора - 13,90 грн;
  • Сільпо - близько 10 грн.

Водночас вартість залежить від сорту та виду картоплі. За даними "Мінфіну", середня ціна білої картоплі становила близько 19,20 грн/кг, молодої - 13,42 грн/кг, а рожевої - 24,40 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти можуть подорожчати

Заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас говорила, що зростання собівартості виробництва та втрати торговельних мереж через пошкодження запасів можуть призвести до помітного подорожчання молочної продукції в Україні.

За її словами, ціни можуть зрости більш ніж на 10%, оскільки бізнесу доведеться компенсувати понесені збитки.

"Подорожчання відбудеться однозначно. Ми маємо розуміти, що всі ці втрати бізнесу - вони так чи інакше ляжуть на плечі пересічного українського споживача. Я думаю, що подорожчання буде не на 5% і не на 10%. На 5–10% ми очікували подорожчання у вигляді інфляції – у нас майже 9% річної інфляції. Я думаю, що подорожчання буде більшим, бо доведеться якимось чином покривати всі ці збитки", - зауважила вона.

Ціни на продукти - останні новини за темою

Главред раніше писав, що гречка в Україні може подорожчати щонайменше на 15% протягом 2026 року, попри стабільні обсяги виробництва. За словами міністра агрополітики і продовольства України Тараса Висоцького, урожай крупи очікується приблизно таким самим, як торік - понад 80 тисяч тонн.

Нагадаємо, кандидатка сільськогосподарських наук Тетяна Олійник сказала, що аномальна літня спека знизить урожай картоплі в Україні, а вже восени закупівельні ціни на неї можуть зрости на 25–30%.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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