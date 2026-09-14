Вартість дизеля та бензину різко підскочить: експерт назвав нові ціни

Ціна на дизельне паливо перевищить позначку в 100 гривень за літр, переконаний Дмитро Льоушкін.

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В Україні зростають ціни на АЗС / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Найважливіше із заяв Льоушкіна:

Ціни на бензин і дизельне паливо знову зростуть

Дизель може подорожчати до 108 гривень за літр

Експертз питань палива Дмитро Льоушкін прокоментував питання про те, чи варто очікувати нового підвищення цін на АЗС.

Як він наголосив у інтерв’ю УНІАН, ціна на дизельне паливо перевищить позначку в 100 гривень за літр.

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"Якщо зараз зупиниться зростання цін на газойль і нафту, то об’єктивна ціна на дизель може становити десь 107–108 гривень. Але зростання відбуватиметься не так швидко, тому що надходять ще раніше закуплені партії. Тому 105 гривень за літр – це, так би мовити, очевидна ситуація", – зазначив експерт.

Водночас він уточнив, що протягом найближчих тижнів можна очікувати підвищення цін на дизельне паливо в Україні.

"Ціна перевищить 100 (грн. за літр, – ред.), а до 105, напевно, дійде наступного тижня. Можливо, цього тижня ми побачимо 101–102 гривні", – не виключив він.

При цьому співрозмовник також додав, що слід очікувати подорожчання бензину слідом за дизелем.

"Бензин йде, як нитка за голкою, слідом за дизелем, відстаючи на 5–7 гривень. Бензин 100 гривень не перевищить", - підсумував Льоушкін.

/ Главред

Мінекономіки: передумов для дефіциту палива в Україні немає

Ситуація на українському паливному ринку залишається стабільною - запасів бензину та дизельного палива достатньо, щоб покривати поточний попит. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев.

За його словами, поставки нафтопродуктів з-за кордону відбуваються в штатному режимі. Існуюча система перевезень також справляється з розподілом палива між регіонами, тому перебоїв із забезпеченням споживачів не спостерігається.

Міністр наголосив, що цивільний сектор наразі повністю забезпечений паливом, а нові обсяги імпорту продовжують узгоджуватися та надходити в країну.

У відомстві зазначають, що на даний момент не фіксують жодних передумов, які могли б спровокувати дефіцит палива на внутрішньому ринку.

Ціни на паливо - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що експерт з питань палива Дмитро Леушкін заявляв, що різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа не буде. За його словами, якщо щось трапиться, то ціна знову підскочить до 85–90 доларів.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зараз ціни на паливо більшою мірою залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, у серпні через можливе зростання світових цін на нафту пальне знову подорожчає приблизно до 90–92 грн за літр.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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