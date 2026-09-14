Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

Головне із заяви експерта:
- Миротворці можуть зупинити війну без втрати Донеччини
- Росія виступає категорично проти іноземних військ
- Територія області може залишитися під контролем України
Розміщення миротворчого контингенту - єдиний варіант зупинити війну в Україні без втрати Донецької області. Таку думку висловив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак у коментарі УНІАН.
Він зауважив, що позиція Кремля щодо будь-якої іноземної військової присутності на Донбасі залишається незмінно негативною.
"Росіяни категорично проти. Але миротворці - це єдиний варіант, щоб можна було зупинити війну без втрати Донецької області", - наголосив він.
Склад місії, на думку експерта, не обов'язково має бути євроатлантичним - саме національна належність учасників стає предметом торгу з Москвою.
"Якщо вони проти західних миротворців, то нехай це будуть представники не західних країн. Нехай це буде Індія, Китай. Я думаю, Росії буде важко їм відмовити, якщо вони справді матимуть таке бажання", - переконаний Ступак.
Окреме питання - юрисдикція над регіоном після припинення бойових дій.
"Я уявляю це так: на лінії розмежування перебувають миротворці, розташовані саме в Донецькій області. Територія залишається під адміністративним контролем України", - сказав він.
Експерт визнає, що реалізація такої схеми залишається складним предметом для переговорів. Водночас Ступак припускає, що присутність зовнішнього контингенту здатна підштовхнути Москву до бодай мінімального руху в бік завершення бойових дій.
Який реалістичний сценарій закінчення війни
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що Україна ніколи не відмовиться від тимчасово окупованих територій на користь країни-агресора Росії.
За його словами, наразі найреалістичнішим сценарієм закінчення війни, або, принаймні, припинення бойових дій є зупинка на фактичній лінії фронту на день досягнення домовленостей.
"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - наголосив він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва погодилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Володимира Путіна розпочати переговори про завершення війни проти України. Він наголосив, що діалог і дипломатія є правильним шляхом вирішення конфліктів, і що Індія готова підтримати мирні зусилля.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок переконаний, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.
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Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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