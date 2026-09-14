Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

Марія Николишин
14 вересня 2026, 23:33
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт пропонує розмістити контингент на лінії розмежування, залишивши територію під адміністративним управлінням Києва.
Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій
Що може стати компромісом для завершення війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Миротворці можуть зупинити війну без втрати Донеччини
  • Росія виступає категорично проти іноземних військ
  • Територія області може залишитися під контролем України

Розміщення миротворчого контингенту - єдиний варіант зупинити війну в Україні без втрати Донецької області. Таку думку висловив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак у коментарі УНІАН.

Він зауважив, що позиція Кремля щодо будь-якої іноземної військової присутності на Донбасі залишається незмінно негативною.

відео дня

"Росіяни категорично проти. Але миротворці - це єдиний варіант, щоб можна було зупинити війну без втрати Донецької області", - наголосив він.

Склад місії, на думку експерта, не обов'язково має бути євроатлантичним - саме національна належність учасників стає предметом торгу з Москвою.

"Якщо вони проти західних миротворців, то нехай це будуть представники не західних країн. Нехай це буде Індія, Китай. Я думаю, Росії буде важко їм відмовити, якщо вони справді матимуть таке бажання", - переконаний Ступак.

Окреме питання - юрисдикція над регіоном після припинення бойових дій.

"Я уявляю це так: на лінії розмежування перебувають миротворці, розташовані саме в Донецькій області. Територія залишається під адміністративним контролем України", - сказав він.

Експерт визнає, що реалізація такої схеми залишається складним предметом для переговорів. Водночас Ступак припускає, що присутність зовнішнього контингенту здатна підштовхнути Москву до бодай мінімального руху в бік завершення бойових дій.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Який реалістичний сценарій закінчення війни

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що Україна ніколи не відмовиться від тимчасово окупованих територій на користь країни-агресора Росії.

За його словами, наразі найреалістичнішим сценарієм закінчення війни, або, принаймні, припинення бойових дій є зупинка на фактичній лінії фронту на день досягнення домовленостей.

"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - наголосив він.

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва погодилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Володимира Путіна розпочати переговори про завершення війни проти України. Він наголосив, що діалог і дипломатія є правильним шляхом вирішення конфліктів, і що Індія готова підтримати мирні зусилля.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок переконаний, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні миротворцы новини України переговори щодо Донбасу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

23:33Війна
Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалу

Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалу

21:08Аналітика
Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

19:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

Батарейки знову запрацюють - простий трюк із лимонним соком

Батарейки знову запрацюють - простий трюк із лимонним соком

Китайський гороскоп на завтра, 15 вересня: Козлам — несподіванка, Свиням — терпіння

Китайський гороскоп на завтра, 15 вересня: Козлам — несподіванка, Свиням — терпіння

Миші і щурі забудуть дорогу до дому: копійчаний засіб із кухні проти гризунів

Миші і щурі забудуть дорогу до дому: копійчаний засіб із кухні проти гризунів

Притягнуть багатство в дім: 3 продукти, які завжди мають бути на кухні

Притягнуть багатство в дім: 3 продукти, які завжди мають бути на кухні

Останні новини

02:33

Врожаю вистачить із запасом, але є нюанс: чому аграрії опинилися у великому мінусі

01:06

Пропозиція про перемир'я між РФ та Україною: у FT дізналися про відповідь Путіна

14 вересня, понеділок
23:58

Про хімію можна забути: сантехнік розкрив спосіб прочищення засмічення за хвилиниВідео

23:33

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

23:07

Десятки дронів готові до ударів: у The Telegraph дізналися про нову базу запусків РФ

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
22:48

Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання

22:11

Томати ще цвітуть у вересні: що потрібно зробити, щоб встигли дозріти плодиВідео

22:10

Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовій печі: розкрито небезпекуВідео

21:52

Цукор більше не знадобиться: яка рослина з підвіконня підсолодить чай і каву

Реклама
21:46

Які АЗС Росія може атакувати наступними: названо головний критерій

21:15

Яблука не зіпсуються до весни: агроном назвав прості правила зберігання врожаюВідео

21:08

Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалуФото

21:06

Вартість дизеля та бензину різко підскочить: експерт назвав нові ціни

19:54

Всього два простих інгредієнти: неприємний запах зникне миттєвоВідео

19:25

Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

19:17

Виглядає дивно, але працює: навіщо мідні предмети натирають кетчупомВідео

19:15

Скло ще довго блищатиме: простий секрет миття вікон без розводівВідео

18:55

США можуть посадити Путіна за стіл переговорів: розкрито несподіваний сценарій

18:41

Яйця будуть свіжими до 5 тижнів: названо ідеальне місце та умови зберіганняВідео

18:34

РФ готує нові ракети для ударів по Україні: "Флеш" назвав критичний термін

Реклама
18:17

Трамп оголосив енергетичне перемир'я у війні РФ з Україною і назвав умови

18:07

Звичні йоржики для унітазу втрачають популярність: чим їх замінюють у 2026 році

17:48

"Проблема в мені": Матвієнко опинилася на межі розлучення з Мірзояном

17:42

Досвідчені господині натирають взуття школярською гумкою - для чого

17:34

Ще один урожай до морозів: коли та як сіяти редиску у вересніВідео

17:31

Пил на меблях не осідатиме тижнями: простий трюк під час прибирання

17:27

Зеленський прийняв рішення після скандалу з виїздом генпрокурора Кравченка

17:05

Розпад Великобританії: три нації заявили про "неминучі зміни" та підписали угоду

16:57

Прослужать усю осінь: стиліст показала 5 зручних речей для щоденних образівВідео

16:55

Ціна може сягнути 105 грн за літр: коли дизель перетне психологічну межу

16:53

Урожай з'явиться раніше: що можна посіяти на городі у вересні

16:22

Досвідчені господині додають трохи оцту під час варіння буряка: для чого

16:20

У Кремлі зробили цинічну заяву після атаки на потяг біля Польщі

16:17

Зустріч Зеленського і Путіна у Маямі: який план має Кремль та що змінять переговори

15:58

В українській мові нема ЗМІ, ВНЗ і ГОСТ: які звичні абревіатури варто забути

15:55

"Готуємо борщ": зірка серіалу "Величне століття" оскандалився в РФ

15:35

Долар різко полетів угору, а євро обвалився: новий курс валют на 15 вересня

15:12

Засмічення в раковині зникне за хвилину: сантехнік розкрив простий трюк з бутилкою

15:04

Не лише Київ: Росія готує масований удар по заходу Україні, які міста стануть цілями

14:55

Більшість робить помилку: як довго насправді можна зберігати м’ясо в морозилці

Реклама
14:45

"Це чиста політика та боротьба за вплив" - політолог про обмін ударами між Генпрокуратурою та НАБУ і САП

14:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 35 серед 85 за 9 секунд

14:16

Росіяни мають нові просування на ключових ділянках фронту: розкрито деталі

13:49

Лимонна кислота лише зветься лимонною: з чого її насправді виготовляють

13:46

Солодкий персик виросте з кісточки: садівниця показала покроковий метод посадки

13:35

"Віддаєш чужому чоловіку": Сумська та Борисюк здивували зізнанням про дочку

12:56

Вересень покаже характер: які регіони заллє дощами та коли чекати бабиного літа

12:55

Батарейки знову запрацюють - простий трюк із лимонним соком

12:47

"Вибрала ідеального батька": Гросу висловилася про чоловіка і другу дитину

12:28

Що робити зі спатифілумом у вересні: 7 кроків для підготовки рослини до зимиВідео

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти