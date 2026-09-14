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Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання

Марія Николишин
14 вересня 2026, 22:48
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Комітет Ради підтримав законопроєкт №15358, проте до другого читання документ ще доопрацюють.
Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання
Комітет Ради підтримав нові покарання для водіїв / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Рада може запровадити штрафи за надмірно гучний вихлоп
  • За перше порушення під час війни пропонують штраф 17 тис. грн
  • За повторне порушення штраф може зрости до 34 тис. грн

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №15358, який пропонує під час воєнного стану штрафувати водіїв за надмірно гучний вихлоп. Сума стягнень складатиме 17 тис. грн, а за повторне порушення - 34 тис. грн із можливим позбавленням прав. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення підтримали 17 членів комітету, а сам документ планують доопрацювати до другого читання.

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"Це рішення ми доопрацюємо з колегами до другого читання. Дякую всім колегам за підтримку. Треба вже наводити лад на вулицях, особливо під час постійних тривог. Сподіваюсь голосування у першому тижні відбудеться вже на цьому тижні у залі Ради", - написав він.

Варто додати, що наразі йдеться лише про законопроєкт, а не про чинні правила. Для набуття чинності документ має пройти голосування у Верховній Раді, бути підписаним та офіційно опублікованим.

Що відомо про законопроєкт №15358

Ініціатива передбачає запровадження адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Особливу увагу автори документа приділяють автомобілям та мотоциклам, вихлопні системи яких були змінені таким чином, що транспорт створює надмірний шум.

Проблема особливо актуальна в умовах повномасштабної війни. Гучні звуки форсованих двигунів та вихлопних систем у містах можуть викликати додаткову тривогу серед населення, адже різкі звуки під час повітряних атак можуть асоціюватися із загрозами з повітря.

Які штрафи можуть запровадити

У разі ухвалення законопроєкту запропоновані санкції залежатимуть від того, коли було скоєно порушення - під час воєнного стану чи після його завершення. Під час воєнного стану за перше порушення пропонується встановити штраф у розмірі 17 тис. грн.

Якщо водія повторно притягнуть до відповідальності протягом року, штраф може зрости до 34 тис. грн. Крім того, за повторне порушення в період воєнного стану передбачається позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Після припинення або скасування воєнного стану запропоновані санкції мають бути м'якшими. За перше порушення йдеться про штраф у розмірі 8,5 тис. грн, а за повторне - 17 тис. грн.

В Україні може з’явитися система штрафних балів для водіїв

Очільник патрульної поліції України Олексій Білошицький говорив, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, однак механізм її роботи поки викликає чимало дискусій.

"Є ще одне спірне питання, яке вимагає обговорення і все-таки вирішення - це автоматична фіксація порушень. Зараз відповідальність у таких випадках часто несе власник автомобіля, а не той, хто фактично перебував за кермом. Це ускладнює коректне нарахування балів саме водієві-порушнику", - зазначив він.

За його словами, саме тому пропонується не застосовувати штрафні бали за порушення, зафіксовані автоматичними камерами або засобами фото- та відеофіксації.

Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання
Штрафні бали для водіїв / Інфографіка: Главред

Штрафи для водіїв - що відомо

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді готують законопроект, який передбачає суттєве посилення покарань для водіїв за порушення швидкісного режиму.

У Міністерстві внутрішніх справ України заперечили автоматичні штрафи за відсутність електронної страховки, наголосивши, що наразі система автофіксації порушень не готова до такого завдання технічно.

Також в Україні планується введення нових штрафів за технічний стан автотранспорту, які можуть застосовуватися у разі непройденого техогляду або очевидних несправностей.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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