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"Рівень загрози підвищений": РФ найближчим часом може вдарити ракетами

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2023, 22:11 оновлено 24 вересня, 22:12
Окупанти вивели на бойове чергування ще один надводний ракетоносій.
корабель Адмірал Ессен, ракета
Росіяни можуть обстріляти Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські окупанти найближчим часом можуть завдати ракетного удару по Україні. Українців просять не ігнорувати тривогу. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Російські окупанти вивели на бойове чергування ще один надводний ракетоносій. Зараз рівень ракетної загрози підвищений.

"У Чорне море на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Ракетний удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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