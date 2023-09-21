Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо

Рано вранці 21 вересня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну загрозу. У Києві, Харкові, Львові, Рівному, Черкасах прогриміли вибухи.
Вибухи в Києві
У столиці було чутно щонайменше чотири вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в ППО.
У деяких мікрорайонах Святошинського району зникли світло і вода. Екстрені служби працюють.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вибухи прогриміли в Дарницькому районі столиці - всі служби їдуть на місце. Також виклик зафіксовано в Голосіївському районі.
За словами очільника міста, у Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Поки інформації про постраждалих немає.
"У Києві йде повітряна тривога. В результаті роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському і Дарницькому районах столиці. Всі екстрені служби слідують на місця. Інформація про жертви і руйнування уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"- написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.
Пізніше Кличко повідомив, що рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.
06:36 - Кличко повідомив, що в Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.
06:40 - У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автомобілі. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає, повідомив мер міста.
06:46 - У Дарницькому районі Києва постраждали 5 осіб. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці, повідомив Кличко.
06:51 - У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.
За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо - отримали допомогу на місці.
Вибухи в Харкові
У Харкові також прозвучала серія вибухів під час повітряної тривоги під ранок 21 вересня. Повідомляють про щонайменше шість.
Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов підтвердили, що окупанти завдають ударів по Харкову і закликали городян перебувати в укриттях.
Терехов додав, що інформація щодо руйнувань і потерпілих уточнюється.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про групу ворожих ракет у напрямку Харківської області.
06:16 - Мер міста Терехов повідомив, що всього щонайменше шість "прильотів" було вранці по Харкову. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі вони відбулися в Слобідському районі міста.
"Щодо можливих постраждалих і руйнувань йде збір інформації", - написав він у Telegram.
Вибухи в Рівному
У Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку. Після цього в місті в деяких районах зникло світло, повідомляє Суспільне Рівне.
Звуки вибухів у місті були чутні близько 06:20.
Незабаром після цього з'явилася інформація про проблеми з електрикою в Рівному.
"У частині міста зникло світло", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада поки не повідомляє подробиць про подію.
Ракетний удар по Черкасах
Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру, повідомили у Черкаській ОВА.
"Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина.
Триває рятувальна операція.
Новина доповнюється...