Данілов розкрив усі проблеми на фронті: як впораються із 'снарядним голодом'

Данілов визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.

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Данілов розповів про проблеми на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на фронті залишається напруженою, але ЗСУ докладають усіх зусиль для відновлення територіальної цілісності України.

За його словами, немає ніякої "втоми України" й "слабкості Заходу". Україна не має наміру провадити мирні переговори без відновлення територіальної цілісності.

"Відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни. В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити", - заявив Данілов у Twitter. відео дня

Також він зазначив, що Формула миру - це документ, яким Україна не просто декларує свої наміри, а й здійснює практичні кроки для його реалізації.

"Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", - наголосив секретар РНБО.

При цьому він визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.

"Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики й усе розвивається в стрімкій динаміці. Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають - і зі "снарядним голодом", і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід своєю чергою пройде всі необхідні демократичні процедури й пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи й дасть ради російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату", - написав Данілов.

Він наголосив, що між втомою і рабством українці завжди оберуть свободу, тому деморалізувати суспільство Путіну не вдасться.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ Андрій Крамаров попередив про втрату звільнених міст через нестачу боєприпасів. У ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів: у дуже економному режимі її може вистачити на місяць-півтора.

Три країни ЄС заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України. Невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів за межами блоку.

Хто такий Олексій Данілов Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

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