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Загроза для 5 міст: росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
6 березня 2024, 12:26
За словами військового, мета росіян полягає в захопленні логістичних вузлів на території Донецької області.
Загроза для 5 міст: росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки - офіцер ЗСУ
Росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки для наступу / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

На Бахмутському напрямку збільшилась кількість застосування ворожої артилерії. Основне завдання ворога на цьому напрямку полягає в захопленні міста Часів Яр для подальшого просування до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Констянтинівки. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив Майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний.

Він зазначив, що ситуація в районі Бахмуту ускладнилась після відступу Сил оборони України з Авдіївки. Майор Нацгвардії наголошує, що після цього росіяни провели перерозподіл своїх сил на інші напрямки фронту.

"Розподіл сили відбувся на Богданівку, Іванівське, на кліщіївські висоти - це основні точки, де зараз ворог сконцентрував свої зусилля. Основною його оперативною задачею є вихід на межі Сіверський Донець - Донбас з наступним захопленням міста Часів Яр, тобто аванпосту донецької фортеці - це міста Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ. Ворогу потрібні логістичні вузли. З боку противника діють штурмові групи повітряно-десантних військ РФ, які гарно підготовлені", - зауважив Нагорний.

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Начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" повідомив, що Силам оборони вистачає боєприпасів тільки для оборони. На даному напрямку збільшилась кількість застосування артилерії, в тому числі високоточних боєприпасів, як "Краснополь". Нагорний також відзначає збільшення активності безпілотників.

"Але на цей час погода нам сприяє тому, що не завжди БПЛА можна використовувати в негоду, але в сонячну погоду можна спостерігати рої з FPV-дронів, дронів аеророзвідки противника. Триває паритет нашої відповіді на велику кількість застосування артилерії росіян. Тому що артилерійських пострілів нам вистачає тільки на оборону через затримку допомоги", - наголосив Нагорний.

Загроза для 5 міст: росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки - офіцер ЗСУ
Ситуація на Бахмутському напрямку / Карта: understandingwar.org

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, повідомив, що РФ тримає понад 100 тисяч окупантів в Харківській області, зосередивши їх на Лимано-Куп'янському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни вказали, що "агресивніша" повітряна підтримка на лінії фронтудопомогла росіянам просунутися на сході України і захопити Авдіївку.

Крім того, в ISW повідомили про можливе просування російських окупаційних військ на південний захід від тимчасово окупованого Донецька.

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