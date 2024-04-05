За останні тижні Росія повністю знищила 80% ТЕЦ в Україні: Шмигаль назвав загрози

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що унаслідок масованих ракетних атак РФ в Україні знищено 80% теплоелектроцентралей. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів.
"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - лише за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Окупанти продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей", - сказав очільник уряду в інтерв'ю ERR.
За його словами, в Естонії є старе обладнання радянського типу, і Україна дуже хотіла б отримати ці запчастини, які дадуть змогу відремонтувати пошкоджені обстрілами блоки електростанцій.
Також Україна разом із партнерами працює над створенням децентралізованої системи постачання енергії населенню.
Денис Шмигаль
Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.
До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.
Нагадаємо, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Внаслідок атаки окупантів були повністю знищені усі блоки і пошкоджене допоміжне обладнання. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.
У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. Відео вже розлетілося в Мережі.
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