Знищено сотню росіян, бронетехніку і танки - голова Харківської ОДА

ЗСУ знищує танки окупантів / Reuters

У Харкові ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Українська армія продовжує знищувати ворожу бронетехніку.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

"На Харківщині знищені сотня росіян і бронетехніка", - заявив чиновник.

Також кілька танків увійшли в місто, але відразу були знищені.

Раніше повідомлялося, що у Харкові окупант обстріляв Харківський авіаційний завод касетними ракетами.

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Також ми писали, що після ночі запеклих боїв українські військові взяли під контроль Васильків на Київщині.

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