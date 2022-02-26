Знищено сотню росіян, бронетехніку і танки - голова Харківської ОДА

Кілька танків увійшли в місто і були знищені.
У Харкові ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Українська армія продовжує знищувати ворожу бронетехніку.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.
"На Харківщині знищені сотня росіян і бронетехніка", - заявив чиновник.
Також кілька танків увійшли в місто, але відразу були знищені.
Раніше повідомлялося, що у Харкові окупант обстріляв Харківський авіаційний завод касетними ракетами.
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Також ми писали, що після ночі запеклих боїв українські військові взяли під контроль Васильків на Київщині.
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Автор: Олена Стороженко