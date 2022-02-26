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Ситуація зараз контрольована по всій території України – Подоляк

26 лютого 2022, 07:28

Українські військові за два дні знищили 3,5 тисяч солдат армії ворога.

Подоляк заявив, що ситуація зараз контрольована по всій території України/ facebook.com/mpodolyak2

По всій території України зараз ситуація контрольована. За станом на ранок 25 лютого у ворога уже 3,5 тисяч втрат загиблими.

Також українські військові взяли в полон 200 росіян. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "1+1".

"Ситуація повністю контрольована по всій території України. Атаки Збройних сил РФ ідуть зі всіх напрямків практично по всіх великих містах України. Але у жодному місті, в жодній області ніхто з керівництва областей, місцевих органів влади не покинули своїх місць. Вони працюють, не зважаючи на постійні обстріли, на постійну роботу ворожих ДРГ у цих містах, чи на постійні зіткнення з ворогом", – зазначив Подоляк.

Якщо раніше ціллю ворога була військова інфраструктура, то зараз вони стріляють і по цивільній інфраструктурі, каже розповів радник глави Офісу президента.

"Ціль ворога вже не те, що вони сказали спочатку – знищити військову інфраструктуру. Сьогодні на третій день боїв уже йде мова про знищення громадянської інфраструктури, тобто війна вже йде з простими людьми в містах України, і це ми маємо зараз розуміти. І в принципі з цим викликом Україна дуже і дуже добре справляється", – сказав він.

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За його словами, ворог хоче не просто захопити адміністративні будівлі в Києві, а знищити політичне і військове керівництво, щоб у країні "усе посипалося".

Також він висловився щодо можливих переговорів з Росією.

"Не думаю, що після того, що відбувається зараз, Україна має якісь слабкі позиції, навіть якщо переговорний процес буде, а він буде, позиції будуть інші, їх буде диктувати Україна, вона буде виставляти умови того, що як і де відбуватиметься, зокрема в Донецькій та Луганській областях", – наголосив Подоляк.

Раніше в ЗСУ повідомили, що на початку доби 25 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗСУ збиті дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Також зазначається, що окупанти за допомогою безпілотників ведуть розвідку на узбережжі Чорного моря та Дунаю. Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь. Так, у Чорноморську російський дрон атакував судно морської охорони, морські прикордонники відкрили по ньому вогонь.

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