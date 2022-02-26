Окупанти терплять втрати техніки та сили - ЗСУ

На даний момент тривають запеклі бої у Василькові.
У Генеральному штабі Збройних сил України представили свіже зведення подій.
На початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С - 300 Повітряних Сил ЗСУ збиті дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.
Також винищувач Су-27 успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.
Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищений українським пілотом літака Су-27.
В даний час тривають важкі бої в місті Васильків Київської області, де росіяни намагаються висадити десант з повітря.
На вулицях Києва зараз проходять активні бойові дії. Скрізь ворог отримує гідну відсіч і несе втрати.
Зокрема, поблизу метро "Берестейська" знищено колону 2 автомобілі, 2 вантажівки з боєкомплектом та танк.
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