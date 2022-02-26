Васильків під контролем ЗСУ

ВСУ / Reuters

Після ночі запеклих боїв українські військові з 40-ї бригади відбили Васильків.

Мер Василькова Наталія Баласинович повідомила, що бої закінчуються – вони тривали всю ніч. Місто залишається під контролем українських військових. "Вони [російські десантники] висадилися з парашутами на полях, лісах і селах нашої громади. Найстрашніше було на вулиці Декабристів, там були бої, вулиця палала. Вони мріяли захопити наш аеродром, щоб розмістити свої бойові частини, але наша 40-та бригада потужна і відбила атаку".

Раніше головред повідомляв, що незважаючи на збитий Іл-76, російський десант висадився в місті. Всю ніч тривали бої в центрі міста, на вулиці Декабристів.

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