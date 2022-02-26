У Чорноморську російський дрон атакував судно морської охорони, його збили

Морську охорону в Чорноморську атакував ворожий дрон / hydro.gov.ua

Українські війська збили російський дрон на підльоті до Чорноморська в Одеській області. Ворожий безпілотник намагався атакувати корабель морської охорони.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби у Facebook.

"Сьогодні вночі корабель морської охорони Держприкордонслужби України Григорій Куроп'ятников був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег", - повідомили в ДПСУ.

Також повідомляється, що безпілотник збили на підльоті до Чорноморська.

"Наразі корабель продовжує нести службу в Чорному морі. Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують захищати Україну", - додали прикордонники.

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У МВС України додали, що ворог за допомогою дронів намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю. 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих безпілотників. З висоти близько 1 км дрони проводять розвідку на узбережжі Чорного моря та річки Дунай.

"Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь і про кожного з них інформують сили командування Повітряних сил ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, протиповітряна оборона Збройних сил України відбила атаки російських окупантів на Миколаїв. Про це заявив глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

За його словами, станом на 04.20 суботи, 26 лютого, Миколаїв відстояли. В Очакові російський десант не висадився.

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