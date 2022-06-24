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Знищені "Гіацинт", "Мста" і 44 окупанти: ЗСУ завдали 5 авіаударів по військах РФ на півдні

24 червня 2022, 07:09

Лише за добу російські загарбники втратили на півдні багато броньованої техніки та особового складу.

уничтоженная техника, самолет
ЗСУ завдали 5 авіаударів по військах РФ на півдні/ УНІАН, Армия Информ

Українські військові за добу, 23 червня, завдали п’ять ударів з авіації по позиціях ворога на півдні України.

В результаті цього загарбників поменшало на майже півсотні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів. Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, 2 152-мм гармати – "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на півдні України продовжують спротив українські партизани. У Херсонській області вони своїми діями заважають працювати окупаційній "владі".

На Миколаївському напрямку російські загарбники розгорнули артилерійські підрозділи, щоб підтримувати вогнем дії інших підрозділів окупантів. Але те, що задумали вороги, досить очевидно, тому вони отримують від українських військових адекватну відповідь, зазначають в ОК "Південь".

У Чорному морі продовжують перебувати чотири ракетних і три великих десантних кораблі РФ. Проте через шторм вони час від часу змушені ховатися у пунктах базування.

"Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації", – зазначають в ОК "Південь".

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські загарбники найближчими тижнями сповільнять свої наступи в Україні. Це дозволить українським військовим ефективніше йти у контрнаступ. При цьому навіть якщо окупанти захоплять Сєвєродонецьк та Лисичанськ, це не стане сильним поворотним моментом, який здатний змінити хід війни.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте та Гірське під Сєвєродонецьком Луганської області.

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