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Знищені будинки, авто та багато поранених: РФ вдарила по Запоріжжю та Сумах

Руслана Заклінська
21 жовтня 2024, 11:17оновлено 21 жовтня, 12:00
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Російські обстріли пошкодили житлові будинки та інфраструктуру у Запоріжжі та Сумській області, повідомили в ОВА.
Знищені будинки, авто та багато поранених: РФ вдарила по Запоріжжю та Сумах
Росія вдарила по житлових кварталах Запоріжжя та Сум / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Вранці понеділка, 21 жовтня, у Запоріжжі та Сумах пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ударів по містах балістикою, авіабомбами та "Шахедами". Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та Сумська ОВА.

"Вибухи у Запоріжжі", - написав Федоров.

Вибух у місті пролунав близько 9:10.Перед цим Повітряні сили України попередили про загрозу балістичних ударів для півдня України.

відео дня

Згодом Федоров уточнив, що росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. За його словами, вибуховою хвилею також пошкоджень зазнали багато будинків.

"Росія нанесла черговий ракетний удар по центру Запоріжжя. Постраждала велика кількість громадських об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки", - розповів він.

Начальник Запорізької ОВА зазначив, що внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше п'ять осіб. Наразі їм надається медична допомога.

"Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості", - додав Федоров.

На місці удару працює більше 10 одиниць рятувальної техніки.

"Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 6 осіб", - повідомив Федоров о 10:56.

За даними ДСНС України, через удар РФ у місті частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч.

"Вогнеборці приборкали пожежу у двох металевих гаражах. Усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Їх кількість може збільшитися, оскільки надзвичайники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи", - додали рятувальники.

Оновлено 11:24: Очільник Запорізької ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до семи. Пошкоджено понад 30 будинків.

  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар РФ по Запоріжжю
    Удар РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА, ДСНС

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Удари по Сумщині

Станом на 11:00 у Сумській області триває вже понад 13 годин, оскільки її оголосили ще ввечері 20 жовтня. Росіяни масовано обстрілюють область.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що зранку Росія здійснила масований авіаційний удар по Сумах.

"Росіяни спрямували "Шахеди" на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, виконуюча обов'язки голови Роменської районної державної адміністрації Валентина Назаренко повідомила, що у ніч на понеділок, 21 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумщини.

Унаслідок атаки на енергетичний об'єкт сталася пожежа, яку ліквідували приблизно о 04:00. В результаті вибуху кілька населених пунктів залишилися без електропостачання.

"Наразі всі побутові споживачі заживлені до електропостачання", - додала вона.

Знищені будинки, авто та багато поранених: РФ вдарила по Запоріжжю та Сумах
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня у Києві повітряна тривога тривала понад 5 годин. Російські окупанти намагалися атакувати місто дронами, проте всі безпілотники знищили Сили оборони. Уламки БпЛА впали у трьох районах столиці, одна людина отримала поранення, проте загиблих немає.

Також ввечері 20 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого постраждали чотири особи, зокрема 12-річна дівчинка. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що пошкоджено готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 жовтня 2024 року Росія здійснила масований удар по Україні. Силам ППО вдалося збити 59 ворожих БПЛА з 119 виявлених цілей.

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