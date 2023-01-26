Знищено 47 крилатих ракет: Залужний повідомив деталі удару РФ по Україні

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.

Залужний, ВСУ / Офіс президента , facebook.com/GeneralStaff.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив деталі сьогоднішнього масованого ракетного удару по території України.

За його словами, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного і морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, міг-31к і кораблів з акваторії Чорного моря.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей", - повідомив Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ нагадаємо, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців і руйнування критичної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеда". Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені.

Також повідомлялося, що Росія вранці в четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були попадання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області був "приліт", обійшлося без постраждалих.

В Одесі в результаті ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної Військової адміністрації Юрій Крук.

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