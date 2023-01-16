Рознесли будинок і вбили 40 людей: СБУ встановила особи військових РФ, які влаштували ракетний удар

Як свідчать попередні дані слідства, до цієї ракетної атаки причетні кілька десятків військовослужбовців країни-агресора.

Удар по Дніпру / соцмережі

Служба безпеки України повідомила, що встановила особи всіх російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Відомо, що від ракетного удару 14 січня загинули вже 40 осіб.

Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

Як свідчать попередні дані слідства, до цієї ракетної атаки причетні кілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

Російські військові / t.me/insiderUKR/48631

командир 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року;

командир авіаційного загону 52 важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Голенков Дмитро, 01.09.1978 року;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Динар, 03.07.1985 року;

інженер з авіаційного озброєння 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Поцілуєв Євген, 16.06.1980 року.

Крім того, в результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Після проведення відповідних експертиз причетним окупантам буде повідомлено про підозру.

Крім того, OSINT-ком'юніті Molfar повідомили про встановлення імен 44 росіян, причетних до атаки по багатоповерхівці в Дніпрі: тих, хто заправляв літаки і ракети перед пуском, а також росіян, пов'язаних з авіаційним полком, але не належать до його складу.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

В результаті попадання російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

16 січня в ОВА повідомили, що через ракетний удар по житловому масиву в Дніпрі загинули 40 людей.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидним або замаскованим", - сказав глашатай Путіна.

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