У Києві прогриміли потужні вибухи, над містом дим: що відомо на даний момент

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибух у столиці України. По всій країні з самого ранку оголошена повітряна тривога.
У четвер, 26 січня, в Києві прогріли вибухи. Із самого ранку вся Україна "червона" через масштабну ракетну атаку, яку влаштували окупанти.
Спочатку про вибух повідомили жителі міста, а потім підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко у телеграм-каналі.
Кияни в соцмережах пишуть, що вибухи були чутні в декількох районах міста. Також в мережі з'явилося фото "прильоту".
Пізніше Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі мер міста пообіцяв уточнити з часом.
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Автор: Анна Ярославська