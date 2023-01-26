У Києві прогриміли потужні вибухи, над містом дим: що відомо на даний момент

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибух у столиці України. По всій країні з самого ранку оголошена повітряна тривога.

Під час повітряної тривоги в столиці пролунав вибух / Міноборони РФ, pixabay.com

У четвер, 26 січня, в Києві прогріли вибухи. Із самого ранку вся Україна "червона" через масштабну ракетну атаку, яку влаштували окупанти.

Спочатку про вибух повідомили жителі міста, а потім підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав Кличко у телеграм-каналі.

Кияни в соцмережах пишуть, що вибухи були чутні в декількох районах міста. Також в мережі з'явилося фото "прильоту".

Пізніше Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі мер міста пообіцяв уточнити з часом.

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