У двох областях та Києві "прильоти" під час ракетного удару по Україні: подробиці

Були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

У двох областях та Києві "прильоти" під час ракетного удару по Україні/ Фото ілюстративне: pixabay.com, Telegram Кирило Тимошенко

Росія вранці у четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були влучання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині був "приліт", обійшлося без постраждалих.

"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", – написав він у Telegram.

В Одесі внаслідок ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає. Над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО. Просимо вас знаходитись в укриттях, не розповсюджувати деталі щодо прильоту у соцмережах та чекати на офіційну інформацію", – цитують слова Крука в Одеській РВА.

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Також влучання було у столиці України, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначає, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці, на місце відправилися усі служби.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації зазначають, що внаслідок падіння частини ракети у Голосіївському районі столиці є постраждалі.

Після цього Кличко уточнив, що внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі одна людина загинула, двоє поранені. Постраждалих госпіталізували медики.

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Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів. У кількох областях, у тому числі під Києвом, було чути вибухи. Повідомляється про роботу української ППО, кілька ракет уже збили.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили по Україні понад 30 ракет вранці у четвер, 26 січня. У низці областей уже лунали вибухи. За попередніми даними, там спрацьовувала протиповітряна оборона, проте були й "прильоти".

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