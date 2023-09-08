Знищено великий склад БК і два ЗРК ворогів: свіже зведення боїв від Генштабу

За минулу добу на фронті в Україні сталося 39 бойових зіткнень Сил оборони з російськими окупаційними військами, кажуть у Генштабі ЗСУ.

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Українські воїни знову прорідили ворожу армію в живій силі і озброєнні - Генштаб / колаж Главред, фото УНІАН

За минулу добу на фронті в Україні сталося 39 бойових зіткнень Сил оборони з російськими окупантами. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook 8 вересня.

Як кажуть українські офіцери, українські воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і досягли успіху в районі південніше села Работине.

Крім того, наголошується, що українські воїни знову прорідили ворожу армію в живій силі і озброєнні.

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Зокрема, кажуть У Генштабі, наші літаки завдали щонайменше десяток ударів по районах зосередження окупантів та їх техніки, а також вразили позиції зенітно-ракетні комплекси противника. Ще по двох таких комплексах відпрацювали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони також знищили великий склад боєприпасів, шість артилерійських засобів і два пункти управління.

Контрнаступ ВСУ

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на Сході та Півдні України.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Работине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудуваної оборонної мережі росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ суттєво уповільнене. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

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