Російська армія найближчим часом може здійснити наступ на Запоріжжя - Міноборони

Російські окупанти посилюють щонайменше 5 батальйонних тактичних груп.
Російські окупанти можуть спробувати здійснити наступ на Запоріжжя. Це може відбутися вже найближчим часом. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
На двох напрямках окупанти посилюють щонайменше 5 батальйонно-тактичних груп.
"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступу на Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку Велика Новосілівка - Покровське з метою оточення наших підрозділів", - сказала Ганна Маляр.
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Нагадаємо, раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.
Згодом у британській розвідці повідомили, що українська армія проводить ряд атак на запорізькому напрямку і в напрямку тимчасово окупованого Ізюма в Харківській області.
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