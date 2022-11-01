УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителів

1 листопада 2022, 08:12

Загарбники облаштували собі позицію на Херсонщині, і звідти з артилерії били по людях на Миколаївщині.

Украинские военные, ВСУ, российская техника
ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителів/ скрін, Генштаб ЗСУ

Українські воїни знищили у Херсонській області артилерійську батарею російських загарбників, яка тривалий час обстрілювала не лише позиції ЗСУ, а й мирних жителів у сусідніх селах.

Місце розташування артбатареї виявили розвідники 59 окремої мотопіхотної бригади. Після чого її ліквідували артилеристи Збройних сил України. Про це повідомляє новинна компанія "Південь Інформ", яка оприлюднила відповідне відео.

Зазначається, що ця артилерійська батарея окупантів обстрілювала мирних жителів на Миколаївщині. Загарбники систематично завдавали ударів по житлових районах сусідніх сіл.

"Саме ці росіяни вбили та покалічили десятки мирних українців", – йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищили далекобійні самохідні установки противника. Після цього одна з них почала палати і почалася детонація боєприпасів. Біля неї також загинув у вогні російський окупант.

Українські військові у відеоролику пообіцяли, що така розплата чекає усіх окупантів, які прийшли в Україну вбивати та грабувати мирних жителів.

"На кожного з них чекає сувора розплата за скоєні злочини проти українського народу. Всі вони будуть горіти в пеклі під прицільним вогнем українських захисників", – наголосили українські військові.

Херсонская область
скрін

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, російські загарбники втекли геть із Чорнобаївки на Херсонщині. З аеродрому, на якому вони дислокувалися, окупанти забрали усю свою техніку. Про це свідчать нові супутникові знімки. Це вперше від початку окупації Херсонщини загарбники лишають свої позиції на аеродромі у Чорнобаївці. Раніше вони не йшли звідти навіть після атак ЗСУ.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини влаштовують терор для місцевого населення. Загарбники відключають місцевим жителям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, щоб змусити їх "евакуюватися" з області. Також вони шантажують людей, переконуючи їх, що українські воїни нібито будуть бити по них ракетами.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вбили двох жінок на звільненій частині Херсонської області. У неділю, 30 жовтня, вони обстріляли приватний будинок у Бериславському районі. Вдома у той час перебували матір з донькою.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:27

На війні в Україні ліквідували мобілізованого менеджера з Волгограда

08:56

Про схему "давайте віддамо Путіну ще шматок України, і він точно заспокоїться"Погляд

08:49

У Бердянську підірвали колаборанта – "заступника мера"Відео

08:44

Як зберігати продукти, якщо довго немає світла і холодильник не працює

08:12

ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителівВідео

Реклама
07:56

"Кухар Путіна" Пригожин несподівано зробив комплімент Зеленському

07:22

Війна в Україні закінчиться в 2023-му, але загроза не зникне: Волкер пояснив, як гарантувати безпеку

06:42

Ракетний терор: як РФ намагається вирішити відразу три завданняПогляд

06:41

Перемога дається нам дуже важко, але вона обов'язково буде - Залужний

06:16

Гороскоп на листопад 2022: на Скорпіонів чекає місяць сюрпризів у коханні та фінансахВідео

05:20

Тиждень буде палаючим пеклом: які міста бомбитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

04:00

Навіщо потрібно засовувати сірник в сало: неймовірний секрет, про який майже ніхто не знаєВідео

03:20

Чи можуть ЗСУ вдарити по Москві дронами: прогноз експертаВідео

03:20

Шикарні рулетики з риби на Новий рік 2023: унікальний рецепт святкової закускиВідео

02:53

"Шанси на звільнення Криму зростають щодня": Жданов озвучив сценарійВідео

02:20

Гороскоп на листопад 2022 для Водоліїв: повернення додому, великий прибуток і нові можливостіВідео

01:55

Молода дружина Сергія Тігіпка показала ідеальний прогин в облягаючому одязіВідео

01:34

Оприлюднено перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани

01:30

Вріже мороз до - 4°: українці дізналися "крижаний" прогноз з аномалієюВідео

00:51

Прикмети на 1 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб не зіпсувати все життяВідео

Реклама
00:15

Віталій Портников. Ердоган кинув ПутінаВідеоблоги

31 жовтня, понеділок
23:52

Пияцтво та непокора: у Росії окупанти та "мобіки" влаштували масову бійкуВідео

23:49

"Нехай потім не дивується своїм втратам": Зеленський відповів Путіну на масовий обстріл УкраїниВідео

23:48

Ракети "передумали" летіти у Харків і повернулися: у Бєлгороді паніка через нові вибухиВідео

22:53

"Тільки україночки так можуть": Каменських захопила мережу своїм живим співомВідео

22:46

Як повернути м’якість махровим рушникам: допоможе копійчаний аптечний засіб

22:40

"Відповідь на атаку у Севастополі": Путін вибухнув погрозами і цинічно пояснив ракетні удари по УкраїніВідео

22:35

Які зачіски не подобаються чоловікам: 7 популярних варіантів, від яких треба "тікати"

22:18

Букінгемський палац стоїть на вухах: Гаррі і Меган страшенно розлютили короля Чарльза IIIВідео

22:16

Доля казкового замку Пугачової і Галкіна визначилася

22:14

Немає чим відновлювати енергооб’єкти: 12 країн допоможуть Україні потрібним обладнанням – КулебаВідео

22:12

"Люблю українську, але більше грошей мені приносить російська": Лобода вказала на черговий фейк росіян

21:33

"Не можу гарантувати безпеку": Зеленський відверто розповів про повернення українців додомуВідео

21:30

Засяє, як нове: 8 секретів чищення срібла в домашніх умовах

21:03

"Навіщо спонсорувати ворога": Огнєвіч вилаяла українців, які слухають російську музикуВідео

20:57

Приїхав вбивати українців: бійці ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачкиВідео

20:55

У Путіна висунули умови для відновлення "зернової угоди"Відео

20:52

Зірка фільму Кримінальне чтиво Тім Рот втратив 25-річного сина

20:42

"Не можу асоціюватися з путінським фашизмом": російський олігарх вирішив відмовитися від громадянства РФ

20:36

ЗСУ за 3 хвилини знищили два російських "Алігатори" загальною вартістю близько $32 млн

Реклама
20:32

У Молдові впали уламки ракети РФ, через це з країни висилають російського послаВідео

20:22

Контрнаступ на Луганщині: ЗСУ звільнили 9 населених пунктів - ГайдайВідео

20:12

Гороскоп на листопад 2022 для Риб: конфлікт, новий статус і подарунок доліВідео

20:10

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

20:08

"Наказав зняти з вертольотів лопаті": генпрокурор розповів, як Богуслаєв шкодив ЗСУ

20:04

Простояв у контейнері 15 років: на Одеській митниці знайшли вертоліт Мі-2Відео

19:59

У боях під Сватовим загинув тренер з рукопашного бою зі Слов'янська

19:44

Киян, які від ранку були без світла, перевели на тимчасову схему живлення: у ДТЕК пояснили ситуаціюВідео

19:21

Еліти взяли в облогу Путіна і починають воювати між собоюПогляд

19:20

Був у п'яному угарі: депутат Держдуми РФ, який підтримував війну, невдало впав і опинився в комі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти