ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителів/ скрін, Генштаб ЗСУ

Українські воїни знищили у Херсонській області артилерійську батарею російських загарбників, яка тривалий час обстрілювала не лише позиції ЗСУ, а й мирних жителів у сусідніх селах.

Місце розташування артбатареї виявили розвідники 59 окремої мотопіхотної бригади. Після чого її ліквідували артилеристи Збройних сил України. Про це повідомляє новинна компанія "Південь Інформ", яка оприлюднила відповідне відео.

Зазначається, що ця артилерійська батарея окупантів обстрілювала мирних жителів на Миколаївщині. Загарбники систематично завдавали ударів по житлових районах сусідніх сіл.

"Саме ці росіяни вбили та покалічили десятки мирних українців", – йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищили далекобійні самохідні установки противника. Після цього одна з них почала палати і почалася детонація боєприпасів. Біля неї також загинув у вогні російський окупант.

Українські військові у відеоролику пообіцяли, що така розплата чекає усіх окупантів, які прийшли в Україну вбивати та грабувати мирних жителів.

"На кожного з них чекає сувора розплата за скоєні злочини проти українського народу. Всі вони будуть горіти в пеклі під прицільним вогнем українських захисників", – наголосили українські військові.

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Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, російські загарбники втекли геть із Чорнобаївки на Херсонщині. З аеродрому, на якому вони дислокувалися, окупанти забрали усю свою техніку. Про це свідчать нові супутникові знімки. Це вперше від початку окупації Херсонщини загарбники лишають свої позиції на аеродромі у Чорнобаївці. Раніше вони не йшли звідти навіть після атак ЗСУ.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини влаштовують терор для місцевого населення. Загарбники відключають місцевим жителям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, щоб змусити їх "евакуюватися" з області. Також вони шантажують людей, переконуючи їх, що українські воїни нібито будуть бити по них ракетами.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вбили двох жінок на звільненій частині Херсонської області. У неділю, 30 жовтня, вони обстріляли приватний будинок у Бериславському районі. Вдома у той час перебували матір з донькою.

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