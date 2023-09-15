Україна повернула тіла 51 загиблого українського воїна

Українська сторона здійснила низку заходів, щоб повернути тіла загиблих українських воїнів, які захищали Україну.

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Україна повернула тіла загиблих українських військових / колаж: Главред, фото: pixabay.com

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив про те, що Україна повернула тіла ще 51 загиблого українського військового.

Як повідомили у Telegram-каналі штабу, українська сторона здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51 загиблого воїна.

Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців.

"Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність України", - наголосили у штабі.

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