Взимку Україна може зіштовхнутись із російською армією нового зразка - Жданов

Жданов пояснив, якщо Путін почне перемагати в Україні і примусить нас через Захід сісти за стіл переговорів.

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Жданов розповів про оновлення російської армії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що взимку Україна може зіштовхнутись із російською армією нового зразка, та чи є ймовірність того, що до цього часу Захід надасть Україні і авіацію, і ракети.

"До грудня-січня ми можемо отримати російську армію, оснащену, озброєну і трохи навчену - краще сформулювати так. Захід підписався під нашою формулою миру, тому він просто не може дати задню, тому що це буде вважатися його поразкою", - наголосив Жданов.

Експерт пояснив, що після підписання на G20 компромісного комюніке російські газети заволали про перемогу Путіна на міжнародній арені.

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"А тепер уявіть, що буде, якщо Путін почне перемагати в Україні і примусить нас через Захід сісти за стіл переговорів. Путін готовий до переговорів прямо зараз - там, де стоїмо, і сідаємо, тобто все, що російські війська захопили, російське. Ми ж готові до переговорів тільки з позиції "Геть з України!". Тож сьогодні позиції непримиренні. Якщо завтра Захід раптом втомиться і скаже, що він не тягне і не буде більше допомагати Україні, ми будемо змушені поступитися територією", - зазначив Жданов.

За словами експерта, щойно Путін таке почує, він скрутить Захід у баранячий ріг і буде вважати себе світовим переможцем.

"Тому, якщо Захід послабить нам допомогу, він визнає Путіна своїм господарем", - додав Жданов.

Нагадаємо, що військовий експерт дав прогноз, чи може війна закінчитись до кінця 2024 року. Селезньов вважає, що терміни закінчення війни залежать від багато чого та пояснив, що все залежить від того, які ресурси матиме армія України.

Буданов розкрив, як закінчиться війна в Україні. Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років, наголосив очільник ГУР.

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